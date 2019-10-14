Рекордный рост госдолга США оставил империи доллара лишь «бутылочное горлышко»

Не кажется ли вам, что Соединенные Штаты сходят с ума? Медленно, но верно? Причем сходят с ума сразу оба американских «мозговых полушария»: как демократическое, в чем сомнений давно уже не было, так и республиканское?

Явно неадекватную инициативу Нэнси Пелоси, Адама Шиффа и Ко начать процедуру импичмента 45-го президента США еще как-то можно объяснить угрозой расследования финансовых махинаций Джо Байдена на Украине в период 2014—2019 гг. Ведь это даст в руки сил, стоящих за Дональдом Трампом, «неубиваемый» и бессрочный компромат на все «глубинное государство».

А вот как объяснить «наезды» действующего министра обороны США Марка «Raytheon» Эспера на Россию — с угрозами локального применения силы против российских специалистов, обслуживающих системы «Бал» и «Бастион», если таковые будут поставлены Ирану? Или «советы» авторов журнала Foreign Policy ввести максимальные вторичные, третичные и прочие санкции против всех стран и компаний, так или иначе сотрудничающих с Венесуэлой, прежде всего против «Роснефти»? И все это — в то время когда Трамп выводит войска из Сирии и хочет направить послом в Москву первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана…

Возможно, ответ прост. Если исходить из того, что в Америке все — просто так, кроме денег. Вот вся эта «демократия», «свобода», «права человека» и так далее. «Общечеловеческие ценности» — это прежде всего и только «бабло». Желательно — в долларах.

Так что там у Штатов с деньгами? Что происходит с некогда «вечнозеленым», а ныне — «сильнорадужным» продуктом Федеральной резервной системы, который эта фирма производит на протяжении уже 105 с лишним лет?

С начала октября федеральный долг США вырос — и это рекордное повышение! — почти на 300 млрд «баксов». А с 15 числа сего месяца вообще может начаться «долларовое ралли», поскольку Федрезерв запускает QE4, но при этом просит не считать и не называть новую гиперэмиссию очередным «количественным смягчением». В общем, «явление есть, а слова нет» — как дети, честное слово!

При этом важно отметить, что администрация Трампа и его министерство финансов во главе со Стивом Мнучиным почти три месяца героически держали эту планку возле отметки 22,5 трлн долл. И только с началом нового, 2019—2020 финансового года «оторвались» — сразу на треть триллиона долларов всего за две недели!

Забавный парадокс: чтобы сохранить статус американской валюты как «номера один» в современном мире, сегодня требуется его девальвация, «слабый доллар». При том, что мировой финансовый интернационал устами главы Банка Англии Марка Карни уже провозгласил курс на «мультивалютность», то есть «дедолларизацию» мировой экономики, а аналитики Saxo Bank в своем докладе предупредили, что «более слабый доллар может только выиграть для нас немного времени, но ослабление валюты не является структурным решением…»

«Структурное» или «неструктурное» — это чересчур далеко. Сейчас же «цена вопроса» заключается исключительно в том, что «немного времени» — это, конкретно, сколько? «Сколько вешать в граммах?»

Если год или около того — так это именно то, что нужно Трампу, чтобы формальный рост экономики и видимость «Make America Great Again» позволили ему переизбраться на второй президентский срок. И тут его интересы на самом деле полностью совпадают с интересами большого бизнеса, которому кровь из носу нужно монетизировать свои долги и «хоть тушкой, хоть чучелом» пролезть через долларовое «бутылочное горлышко», которое выступает последним рубежом защиты глобальной империи доллара.

Вдумаемся в несколько цифр: на сегодня общий объем всех финансовых инструментов, выраженных в американской валюте, оценивается в диапазоне 1—2 квадриллионов (тысяч триллионов) «баксов», совокупный мировой долг приближается или уже пересек отметку в 300 трлн долл., а объем «кэша», циркулирующий в глобальной экономике, составляет всего лишь чуть более 15 трлн долларов (эта сумма выросла втрое с начала 2015 года). Баланс же ФРС — вообще ниже 4 трлн долл.

Эти цифры говорят о том, что пространство и время для эмиссионного маневра Федрезерва еще есть. Но, с учетом эффекта всех мультипликаторов, они не такие большие и долгие, как представляется. Собственно, для баланса ФРС пределом видится отметка в 6 трлн долл., а для долга США — примерно 120% их номинального ВВП, то есть отметка 24—25 трлн долл. (в пропорции «один к четырем»).

Возможно, как отмечалось выше, во второй половине октября (в самом худшем случае — уже завтра, 15 октября) по росту уровня федерального долга мы увидим, насколько близок этот «момент истины».