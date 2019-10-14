Профессор станет президентом: что ждет Тунис после выборов главы государства

Граждане Туниса 13 октября проголосовали в рамках второго тура президентских выборов. По предварительным данным, большая часть избирателей поддержала профессора права Каиса Саида, он получил, по разным сведениям, от 72% до 75% голосов. Почему страна предпочла Саида медиамагнату Набилю Каруи – в материале Федерального агентства новостей.

Неожиданные итоги

О желании бороться за президентское кресло заявили почти сто человек. В первом туре граждане выбирали из более чем двадцати кандидатов. Одним из главных сюрпризов стало то, что премьер-министр, 44-летний Юсеф Шахед, не получил ожидаемой поддержки. Во второй тур вышли независимый кандидат Каис Саид и лидер образованной несколько месяцев назад партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи.

Избирком должен официально объявить результаты второго тура президентских выборов до 21 октября. Однако Каис Саид и его сторонники, узнав предварительные итоги голосования, уже готовы праздновать победу. Саид уже даже выступил по телевидению, обратившись к избирателям со словами благодарности за поддержку и оказанное доверие.

Остались профессор и медиамагнат

Накануне второго тура выборов, прошедшего 13 октября, можно было сказать, что шансы политиков на победу примерно равны. Впрочем, некоторые обстоятельства поставили претендентов на пост главы государства в неравные условия.

До выборов во всех опросах общественного мнения в Тунисе лидировал 56-летний медиамагнат, совладелец телеканала Nessma TV, один из богатейших людей страны Набиль Каруи. Но в начале августа его арестовали по обвинению в коррупции – Каруи сделали подсудимым по делу об отмывании денег, в котором он ранее фигурировал как свидетель. Каруи пробыл в тюрьме с начала августа по 9 октября, что не помешало ему выйти во второй тур выборов. После первого тура бизнесмен говорил, что уверен в грядущей победе, но сетовал на то, что у него и его оппонента слишком различаются условия проведения предвыборной кампании. Только 9 октября, за четыре дня до финального раунда голосования, медиамагнат оказался на свободе и приступил к предвыборным мероприятиям. Во время предвыборной гонки он говорил, что на президентском посту сосредоточится на борьбе с бедностью. Благородная цель, но репутация кандидата оказалась подмочена из-за истории с арестом, которую, впрочем, ряд экспертов назвал актом политического давления.

Оппонент Каруи – 61-летний профессор конституционного права Каис Саид, не имеющий ни политического опыта, ни скандальной славы. Во время предвыборной кампании стало известно, что он поддерживает закон о смертной казни террористов, принятый в 2015 году, и намерен ввести уголовное преследование гомосексуалистов. Каис Саид настроен на децентрализацию власти, либерализацию политических институтов, изменение порядка формирования парламента.

Запрос на новые имена

Директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО Вениамин Попов не удивлен предварительным итогам голосования на президентских выборах в Тунисе. В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей специалист отметил, что события в стране соответствуют современной политической тенденции.

«Тунис идет в общем русле нынешней тенденции, которая характерна для многих западных стран. Наверное, стран севера Африки она тоже в какой-то степени касается. Люди уже не хотят прежних лидеров, они им не верят. Яркое свидетельство этого – последнее голосование, тот факт, что были отвергнуты очень известные политики, победу одержал практически никому не известный человек, который является профессором университета. Это запрос на то, что доверять можно только каким-то новым людям», – обрисовал ситуацию эксперт.

Голосовали за иллюзии

Вениамин Попов не считает, что в Тунисе вскоре будут коренные перемены к лучшему. Эксперт склонен думать, что, скорее всего, ожидания избирателей не оправдаются.

«Наверняка ничего не изменится, потому что состав парламента примерно такой же, какой был раньше. Партии будут решать, президент там не так много полномочий имеет. Тем не менее, все в русле обозначенной тенденции. Вот это основной итог выборов: народ хочет новых имен и надеется, что будет улучшение. Хотя объективно эти иллюзии, наверное, развеются достаточно быстро, какой бы умный ни был избранный кандидат», – заметил специалист.

Страна, пострадавшая от терроризма

Собеседник Федерального агентства новостей Вениамин Попов не сомневается в том, что Каис Саид осознает, насколько остро стоит в Тунисе проблема безопасности и террористической угрозы, не удивлен тем, что получивший большую часть голосов избирателей кандидат поддерживает закон о смертной казни для террористов.