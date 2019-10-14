Путин прибыл на переговоры в Эр-Рияд

Эр-Рияд, 14 октября. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на переговорах будут затронуты вопросы координации действий сторон для стабилизации цен на нефть, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.

Ушаков напомнил, что ранее при активном участии Москвы и Эр-Рияда удалось согласовать продление до марта 2020 года договоренности в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Он добавил, что на переговорах ожидается обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки. Акценты будут сделаны на ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

«Будет идти разговор о ситуации в Сирии, в районе Персидского залива, в Йемене, а также о палестинско-израильском урегулировании», — цитирует слова Ушакова ТАСС.

Помощник российского лидера рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии будет также обсуждаться наращивание многопланового взаимодействия Москвы и Эр-Рияда по разным направлениям. Речь, в частности, пойдет о перспективах сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, а также о ВТС и культурно-гуманитарных обменах.

В программе визита Путина также предусмотрены: участие российского лидера в первом заседании Российско-Саудовского экономического совета, беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и обед от его имени в честь российского президента. По итогам переговоров в Эр-Рияде ожидается подписание около 30 документов, среди которых есть как межведомственные, так и коммерческие соглашения.