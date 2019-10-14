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Песков отказался комментировать информацию об обмене задержанными гражданами РФ и Израиля

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Россия не станет разглашать информацию, относящуюся к содержанию двусторонних контактовМосква, 14 октября. Россия не станет комментировать информацию, касающуюся обмена осужденной на территории РФ гражданки Израиля Наам Иссахар и российского гражданина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу властей США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Оставлю без комментариев, относится к теме международных отношений между двух государств, которую мы не обсуждаем в отличие от других государств», — сказал Песков. 

Напомним, израильтянка Наам Иссахар была осуждена в России Химкинским судом и приговорена к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Гражданин РФ Алексей Бурков был арестован в Израиле по запросу властей США за обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. 

Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину поступило обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с  просьбой смягчить наказание и условия содержания Иссахар. После того, как это обращение пройдет по необходимым дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено и президентом РФ.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин попросил российского лидера помиловать Иссахар. Ривлин отметил, что хотя она признала «серьезную ошибку», такой приговор «может оказать влияние на ее жизнь».

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