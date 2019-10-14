Американские дипломаты покинули Сирию вместе с войсками США

Вашингтон, 14 октября. Дипломаты из США, которые работали над стабилизационными проектами на северо-востоке Сирии покинули страну вместе с американскими военными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

13 октября Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен вывести из Сирии около тысячи американских военнослужащих, так как они могут оказаться в зоне проведения антитеррористической операции Турции.

14 октября власти Франции заявили, что в ближайшее время французский военный контингент покинет Сирию из-за проводимой Турцией операции.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских террористов в Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничном с Турцией сирийском регионе, а также блокировка стратегической трассы М4, которую боевики используют для перемещения и доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

Кроме того, курдские боевики оказывали помощь террористам ИГ в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора. При этом вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек группировки ИГ, которые готовы в любой момент начать масштабные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.