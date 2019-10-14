Песков прокомментировал итоги голосования в Екатеринбурге

Москва, 14 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про итоги голосования, которым выбирали место для строительства храма в Екатеринбурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, на данный момент поступает только предварительная информация. Тем не менее, это выбор жителей города, который они хотели сделать и сделали. Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин рекомендовал по этому вопросу обратиться к горожанам.

Пресс-секретарь также рассказал, что в голосовании приняли участие 2,6% человек. По его словам, эта цифра очень важна и о многом говорит. Несмотря на это, тот факт, что жители смогли сделать свой выбор, является очень важным.

На вопрос, будет ли Кремль рекомендовать регионам решать конфликты с помощью таких опросов, Песков ответил, что не знает, можно ли это систематизировать.

В апреле появилась информация, что на месте сквера в центре Екатеринбурга собираются построить храм Святой Екатерины. Жители города выступили против строительства на этом месте и устроили акцию протеста.

Тогда губернатор Свердловской области предложил жителям Екатеринбурга встретиться, обсудить ситуацию и найти компромисс. По его словам, было важно учесть мнение обеих сторон.

В итоге жители смогли сами выбрать место для строительства храма. 13 октября состоялось голосование, на котором горожане решали, на какой из двух предложенных площадок они хотели бы увидеть храм.