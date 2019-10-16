Дамаск, 15 октября. Группа туристов из Франции и Португалии, в состав которой вошло 27 человек, посетила древний город Пальмира, освобожденный от оккупации запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1» сирийской правительственной армией и российской авиацией. В ходе визита делегация ознакомилась с памятниками, часть из которых была разрушена незаконными вооруженными группировками.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

В заявлении нашему корреспонденту туристы выразили восхищение увиденным — в частности, цивилизацией Пальмиры. В то же время они выразили сожаление из-за разрушений, причиненных археологическим памятникам террористической организацией ИГИЛ1.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Прибывшие заверили, что, несмотря на масштаб разрушений, нанесенный террористами памятникам культуры, и многочисленные истории, сфабрикованные СМИ под реальные факты, они продолжат привлекать других туристов в Сирию, в том числе и в Пальмиру.

Туристы призвали международные культурные организации внести вклад в восстановление разрушенных в ходе войны памятников Пальмиры, подчеркнув, что это культурное наследие, которое необходимо сохранить для наших потомков.

Стоит отметить, что туристы высоко оценили теплый прием и гостеприимство, которые оказал им сирийский народ.

Это далеко не первая туристическая экскурсия в восстановленной Пальмире. Совсем недавно ФАН сообщало, что делегация гостей из Италии прибыла в Пальмиру. Во время поездки итальянской делегации в Пальмиру был проведен брифинг о жизни мученика-историка Халеда Асада, иконы Пальмиры, который был замучен террористами ИГИЛ.

Члены итальянской делегации подтвердили, что город Пальмира является городом всемирного наследия, причем не только сирийского, но и международного. Разрушения. которым подверглась Пальмира, являются проявлением терроризма, защищаемого некоторыми странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.