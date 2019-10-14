Путину доложили об основных заявлениях Зеленского во время пресс-марафона

Москва, 14 октября. В Кремле внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, которые он сделал во время своего «пресс-марафона». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Внимательно ознакомились с основными высказываниями [Владимира] Зеленского, особенно теми, которые касаются урегулирования на юго-востоке Украины», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президенту РФ Владимиру Путину сообщили об основных заявлениях Зеленского.

«При всем уважении, мы не могли бы посвятить такое количество часов полному просмотру. Основные заявления были прочитаны и доложены Путину. Что касается вынесения вопроса о Крыме в любой формат — будь то «нормандский» или еще какой-то, — об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 10 октября в Киеве состоялась большая пресс-конференция президента Украины. Зеленский выбрал для общения с журналистами Kyiv Food Market, где под одной крышей на фудкорте находятся более двух десятков ресторанов. 10-часовой пресс-марафон Зеленского не обошелся без скандалов. Например, общественник Анатолий Кшановский попытался сорвать мероприятие: он вскочил на стол и стал обвинять президента Украины в пособничестве структурам финансиста Джорджа Сороса. Дебошира задержала полиция.

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что возвращение Крыма — следующий за урегулированием ситуации в Донбассе вызов для Киева.

Напомним, полуостров стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев продолжает считать регион своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. ВСУ начали так называемую АТО, которая была позже переименована в «Операцию объединенных сил», против Донецкой и Луганской народных республик. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».