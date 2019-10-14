Москва, 14 октября. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год вручили трем экономистам за борьбу с бедностью. Об этом рассказали в Нобелевском комитете.

Трое экономистов получили премию памяти Нобеля за усилия по борьбе с бедностью. Отмечается, что премию вручили американо-индийскому ученому Абиджиту Банерджи. Кроме того, ее получили француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер. Как уточнили в комитете, эти люди удостоены премии «за усилия по борьбе с глобальной бедностью». При этом Дюфло стала второй в истории Нобелевской премии женщиной, получившей приз по экономике.

Ранее лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году стали Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Келоз. Нобелевский фонд объявил победителей в Стокгольме во вторник.

Пиблс получил награду за развитие космологии, а Майор и Келоз удостоились премии за открытие экзопланеты.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получил Артур Эшкин за изобретение оптического пинцета и его применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикленд, которые работали над методом высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Также стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года. Ими стали Уильям Келин, Питер Ратклифф и Грегг Семенц, которые занимались изучением живых клеток на присутствие кислорода.