Трамп допустил, что курды освобождают боевиков ИГ в Сирии ради вмешательства США

Вашингтон, 14 октября. Курды в Сирии освобождают боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, чтобы добиться вмешательства США. Такой вариант не исключил президент США Дональд Трамп.

В своем аккаунте в Twitter глава Белого дома написал, что Штаты «не пойдут на новую войну между людьми, которые воевали друг с другом в течение 200 лет».

«У Европы был шанс получить своих заключенных ИГИЛ1, но они не хотели затрат. «Пусть США заплатят», — сказали они. Курды могут выпустить некоторых [боевиков], чтобы вовлечь нас», — допустил Дональд Трамп.

Кроме того, президент США пригрозил Анкаре санкциями за проведение операции «Источник мира» в Сирии.

«Большие санкции в отношении Турции приближаются! Неужели люди действительно думают, что мы должны начать войну с членом НАТО Турцией? Бесконечные войны закончатся!» — написал Трамп в Twitter.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.

Ранее телеканал Al Ekhbaria сообщил, что террористы из формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) объявили принудительную мобилизацию граждан САР на фоне успехов турецкой армии. Как отметил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, главари SDF тем самым стараются привлечь зарубежное внимание к своему положению.

Напомним, 9 октября Анкара начала антитеррористическую операцию на севере Сирии под названием «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью военных действий является освобождение приграничной территории САР и Турции от террористической угрозы — речь идет о курдских вооруженных формированиях, в том числе SDF, — и создание зоны безопасности для беженцев из Сирии.

Анкара считает формирования SDF связанными с террористами из «Рабочей партии Курдистана», которые действуют в восточных провинциях Турции. Как отмечал координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков, ВС Турции атакуют исключительно курдских боевиков и террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

Отметим, что в Сирии курдские боевики принимали в свои ряды террористов и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. В ходе военных действий боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.