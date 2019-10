Трамп допустил, что курды освобождают боевиков ИГ в Сирии ради вмешательства США

Вашингтон, 14 октября. Курды в Сирии освобождают боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, чтобы добиться вмешательства США. Такой вариант не исключил президент США Дональд Трамп.

В своем аккаунте в Twitter глава Белого дома написал, что Штаты «не пойдут на новую войну между людьми, которые воевали друг с другом в течение 200 лет».

Кроме того, президент США пригрозил Анкаре санкциями за проведение операции «Источник мира» в Сирии.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!