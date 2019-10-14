Песков ответил на вопрос о появившейся после убийства в Саратове инициативе

Москва, 14 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что не знает об инициативе обязать бывших заключенных уведомлять соседей о наличии судимости за преступления против несовершеннолетних, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С идеей, которую журналисты попросили прокомментировать Пескова, выступила ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она предложила после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове обязать экс-заключенных, осужденных за преступления против детей, представляться соседям. Инициатива Пушкиной предполагает также сделать информацию о местах проживания таких граждан открытой.

Представители СМИ спросили пресс-секретаря президента РФ, как в Кремле относятся к появившейся идее.

«Я ничего не знаю об этой инициативе, когда и кем она была высказана. Ничего не могу про это сказать», — ответил на вопрос Песков.

Напомним, девятилетняя девочка пропала в Саратове в минувшую среду. Тело ребенка нашли в четверг в гараже в районе Сельхозинститута в Саратове. Источник ФАН сообщил, что девочка погибла от удушения. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза.Алерт».

Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемого в убийстве школьницы. Михаил Т. утвердительно ответил на вопросы, признается ли он в совершении преступления и раскаивается ли в содеянном. Как удалось установить, мужчина был ранее судим, его взяли под стражу.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать убийцу ребенка им на самосуд. В социальных сетях началась полемика об отмене моратория на смертную казнь в России.

Накануне в Саратове в Храме святых апостолов Петра и Павла прошло отпевание девочки. Проститься с ребенком пришли сотни людей. ФАН публиковал видео с места событий.