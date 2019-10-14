Мэр Абакана Николай Булакин насмерть разбился в ДТП

Абакан, 14 октября. Мэр города Абакан в Республике Хакасия Николай Булакин погиб в ДТП, сообщил источник Федерального агентства новостей в ГИБДД.

Авария произошла днем 14 октября, в дежурную часть Минусинска поступила информация об иномарке, съехавшей в кювет.

Столкновения не было, правоохранители выясняют причину ДТП. Мэр Абакана скончался в возрасте 66 лет.

Николай Булакин — уроженец Томска, в 1992 году был избран замглавы Верховного совета Республики Хакасия, неоднократно избирался на пост мэра Абакана.