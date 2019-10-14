Эксперт рассказал, как крейсер «Петр Великий» впечатлил американского конгрессмена

Военный аналитик Василий Дандыкин уверен, что именно красота и мощь крейсера «Петр Великий» вдохновили конгрессмена США разместить его фотографию на поздравительной открытке ВМС США.

Ранее американский конгрессмен и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил Военно-морские силы страны с годовщиной основания снимком, на котором изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Примечательно, что бортовой номер корабля на изображении замазан, тем не менее на корме красуется Андреевский флаг. На ошибку политика указал журналист издания Politico Дейв Браун, после чего конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Маста можно понять, так как крейсер «Петр Великий» является самым крупным и мощным боевым кораблем в мире».

«Этот факт признан во всем мире. Американцы его называют атомным линкором с водоизмещением 30000 тонн. И даже до модернизации, которая сейчас должна вестись в Северодвинске, он был и остается самым современным кораблем. Мощь этого корабля, его боевые возможности как многоцелевого корабля, поистине впечатляют. Я уже не говорю о его выдающейся архитектуре, он просто красив. И по красоте, конечно, его трудно с кем-то спутать, поэтому я не знаю, как американский конгрессмен мог такое допустить», — поясняет эксперт.

Ошибка выглядит еще более странной, так как ее допустил военный человек, который перед публикацией своего поста в Twitter, скорее всего должен был тщательно проверить информацию и изображения.

«Наверно именно красота и мощь крейсера «Петр Великий» его обманули, вдохновили таким об поздравить свой флот. У американцев же были такие линкоры как «Миссури» и «Айова», которые сейчас в музеях находятся, стоят на консервации, и они привыкли, что у них самые крупные машины, самые большие и сильные корабли, в общем все самое-самое большое и мощное. Наверно подумал, что «Петр» — это их корабль. Тем не менее, есть факт, что такие корабли находятся только в составе российского флота. Ну а то, что получилось — это в какой-то степени гордость за наш флот. Для меня, как для военного моряка, эта ошибка приятная», — заключил Дандыкин.

Напомним, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» введен в строй в 1998 году и является флагманским кораблем Северного флота России (бортовой номер 099). Он создавался для уничтожения авианосных ударных групп противника. Корабль оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом «Гранит» и противовоздушным комплексом С-300Ф «Форт».

Мощная ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер «Петр Великий» способен обеспечить электричеством и теплом город на 150-200 тысяч жителей.