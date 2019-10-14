Кремль выступил против попыток воспрепятствовать политическому урегулированию в Сирии

Москва, 14 октября. Российская сторона с самого начала выступала против попыток воспрепятствовать процессам политического урегулирования в Сирии, и эта позиция РФ никак не изменилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция направлена против курдских террористов и боевиков экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Анкара намерена создать безопасную зону у турецко-сирийской границы и предотвратить перемещения боевиков по трассе М-4.

«В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных воспрепятствовать процессам политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране — эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна», — сказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил о периодических контактах турецких и российских властей.

«В частности, имел место телефонный разговор министров иностранных дел. Существуют также каналы связи между военными», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что находится на связи с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому все вопросы могут быть решены в кратчайшие сроки.

Отметим, что курдские террористы, против которых направлена военная операция Анкары, захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). На самом деле курдские боевики принимали в свои ряды террористов и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США. Таким образом, при пособничестве вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, готовые в любой момент атаковать Сирию.

Кроме того, курдские террористы дискриминируют арабов-суннитов, которые исторически жили на захваченных боевиками территориях. Так, члены курдских вооруженных формирований проводят принудительную мобилизацию, против которой протестует местное население.

1 Организация запрещена на территории РФ.