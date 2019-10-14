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Трамп процитировал в Twitter высказывание радиоведущего об анонимных жалобах

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Трамп процитировал в Twitter высказывание радиоведущего об анонимных жалобах

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», — процитировал Трамп журналиста, который высказался об анонимных жалобах.


Представитель СМИ был удивлен постом президента, сообщает RT.

«Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», — написал он в Facebook.

На радио рассказали, что такое заявление журналист сделал в эфире передачи «Такер Карлсон шоу» на Fox News, куда был приглашен в качестве эксперта.

Американский лидер регулярно смотрит эту программу и решил ретвитнуть цитату из интервью Кириаку, в прошлом офицера ЦРУ, который два года провел в тюрьме за разоблачение программы пыток в этом управлении.

Ранее стало известно, что о разговоре глав США и Украины дал показания уже второй американский разведчик. Анонимный сотрудник сообщил генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о данных «из первых рук».

Напомним, ранее в Вашингтоне разгорелся скандал вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов. Политические оппоненты Трампа утверждают, что во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование на Украине в отношении сына Джозефа Байдена в обмен на помощь Киеву.

После обнародования стенограммы разговора выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Минюст США не нашел нарушений американского законодательства.

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Источник: Russian.rt.com
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