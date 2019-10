Трамп процитировал в Twitter высказывание радиоведущего об анонимных жалобах

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

“I don’t think it’s a Whistleblower at all. I think this is an anonymous source for the Democratic Staff in the House of Representatives. This is an insult to real Whistleblowers. Actual Whistleblowers go on to have their whole lives upended.” John Kiriakou @TuckerCarlson