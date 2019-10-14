Трамп процитировал в Twitter высказывание радиоведущего об анонимных жалобах

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, который рассказал о разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», — процитировал Трамп журналиста, который высказался об анонимных жалобах.

“I don’t think it’s a Whistleblower at all. I think this is an anonymous source for the Democratic Staff in the House of Representatives. This is an insult to real Whistleblowers. Actual Whistleblowers go on to have their whole lives upended.” John Kiriakou @TuckerCarlson — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 октября 2019 г.

Представитель СМИ был удивлен постом президента, сообщает RT.

«Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», — написал он в Facebook.

На радио рассказали, что такое заявление журналист сделал в эфире передачи «Такер Карлсон шоу» на Fox News, куда был приглашен в качестве эксперта.

Американский лидер регулярно смотрит эту программу и решил ретвитнуть цитату из интервью Кириаку, в прошлом офицера ЦРУ, который два года провел в тюрьме за разоблачение программы пыток в этом управлении.

Ранее стало известно, что о разговоре глав США и Украины дал показания уже второй американский разведчик. Анонимный сотрудник сообщил генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о данных «из первых рук».

Напомним, ранее в Вашингтоне разгорелся скандал вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов. Политические оппоненты Трампа утверждают, что во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование на Украине в отношении сына Джозефа Байдена в обмен на помощь Киеву.

После обнародования стенограммы разговора выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Минюст США не нашел нарушений американского законодательства.