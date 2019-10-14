Сирийская армия вошла в город Айн-Исса, где содержатся семьи боевиков ИГ

Дамаск, 14 октября. Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, который ранее находился под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). По словам источника, в этом населенном пункте находится лагерь, где содержатся семьи боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

«Сирийская армия вошла в город Айн-Исса в провинции Ракка, в котором находится лагерь, где содержатся семьи боевиков ИГ»1, — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно, что группа террористов, а также члены их семей сбежали из охраняемого лагеря на севере Сирии. Боевики SDF оставили лагерь в Айн-Иссе после того, как попали под артиллерийский обстрел со стороны турецкой армии в ходе военной операции «Источник мира».

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», на севере Сирии. Как сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара стремится очистить территории вдоль границы с Сирией от террористической угрозы, в первую очередь — от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Сирийских демократических сил» (SDF).

Во время военных действий в рамках борьбы с терроризмом в Сирии курдские формирования выводили членов ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. Боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Нередко под предлогом «борьбы с ИГ» курдские вооруженные формирования грабили и убивали мирных жителей.

Сирийская арабская армия выдвинулась в северные районы страны для защиты мирного населения от террора курдских боевиков. 14 октября телеканал Syria TV сообщил, что над административными зданиями в Камышлы и Хасаке были подняты флаги Сирии. Радиостанция Sham FM отмечает, что в Хасаке снова заработали школы, которые до этого были закрыты курдскими боевиками. Ввод подразделений САА в Камышлы вызвал ликование местных жителей. Горожане вышли на улицы, приветствуя военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.