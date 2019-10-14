Спасенной в Норильске медведице выбрали кличку

Красноярск, 14 октября. В зоопарке «Роев луч» на прошлой неделе был объявлен конкурс на лучшую кличку для спасенной белой медведицы. Сегодня зоопарк объявил результаты.

Медведицу, которую нашли местные жители на окраине Норильска, назвали Марфой. Жители Норильска, обнаружив зверя, обратились в зоопарк Красноярска. Специалисты осмотрели животное и забрали с собой.

Директор зоопарка Андрей Горбань предполагает, что медведица сбежала от браконьеров. Она спокойная, не боится людей. Кроме того, самки белых медведей обычно не уходят на такие расстояния в поисках пищи.

Марфу перевели в собственный вольер и теперь у медведицы даже есть табличка с ее именем.