Путин проведет переговоры с королем и наследным принцем Саудовской Аравии



Москва, 14 октября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что встреча пройдет в Эр-Рияде в рамках официального визита главы государства в Саудовскую Аравию. Представитель Кремля уточнил, что переговоры пройдут и в расширенном составе, в них примут участие члены делегаций с обеих сторон. Ожидается подписание ряда документов.

«Роль локомотива в отношениях играет Российский фонд прямых инвестиций. Много документов будет подписано по линии этого фонда», — уточнил Песков.

После, по его словам, состоится отдельная встреча Путина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

«Завтра рано утром президент отправится в Абу-Даби, где также запланирована обширная программа», — добавил пресс-секретарь главы РФ.

Накануне президент России дал интервью арабским СМИ, в котором высоко оценил экономические отношения РФ, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.