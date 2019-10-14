Украинская диаспора считает Крым частью России

Симферополь, 14 октября. Украинская диаспора поддерживает позицию единения Крыма с Россией. Об этом заявил представитель делегации украинской диаспоры Андрей Геращенко.

По словам Геращенко, не может быть никаких сомнений, что Крым является частью РФ. А те, кто считает иначе, просто пытаются оказать давление на тех или иных людей, чтобы помешать контактам с Крымом.

«Учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», — сказал Геращенко.

Секретарь правления русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук тоже высказался по поводу Крыма. Он рассказал, что уже не первый раз приезжает в Крым после его вхождения в состав РФ. Ему интересно своими глазами увидеть, как выглядит и меняется Крым.

Романчук также заявил, что в Польше многие считают Крым именно русским.

«В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский», — заявил Романчук.

Напомним, 13 октября представители украинской диаспоры из разных стран мира прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Около 15 человек из Польши, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии и Болгарии посетили полуостров и обсудили развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом.