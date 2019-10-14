В Госдуме объяснили, зачем МИД РФ проведет в ноябре консультации по Курилам с Японией

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов объявил о проведении в ноябре консультаций с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В комитете Госдумы по международным делам прокомментировали эту информацию.

По словам замглавы российского МИД, консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курилах должны пройти в Москве, точные даты сейчас согласовываются. Моргулов добавил, что Россия рассчитывает и на визит в Москву главы МИД Японии Тосимицу Мотэги до конца текущего года.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве говорили, что не рассчитывают на прорыв по мирному договору с Японией.

«Потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — говорил Игорь Моргулов в сентябре.

Как объяснил депутат Госдумы Антон Морозов, консультации с Токио по совместной хозяйственной деятельности на Курилах — это некий дипломатический жест в сторону японских партнеров.

«Понятно, что ни на какие уступки в плане Курил Россия не пойдет. Но это не отменяет разговоров об инвестициях и совместных экономических проектах на островах. То есть МИД России проведет очередные переговоры по Курилам с коллегами из Японии, но исходим из того, что Курильские острова — это территория исключительной юрисдикции Российской Федерации, и совместная хозяйственная деятельность возможна только в интересах нашей страны и людей, которые там проживают», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по международным делам.

Антон Морозов предположил, что в ходе консультаций по Курилам Россия и Япония обсудят конкретные инвестиционные проекты.