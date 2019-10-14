Дискуссия о реформе вузов полезна, но важно, чтобы она велась профессионалами - ректор ЛГУ

Нынешнее состояние высшего образования не дает поводов для радости, а доверие к российским дипломам, несмотря на введение «болонской системы» неуклонно падает — так считает Константин Арановский, судья Конституционного суда Российской Федерации. В своем «особом мнении» (термин в юриспруденции, обозначающий мнение члена коллегиального органа, не согласного полностью или частично с решением, принятым большинством данного органа — Прим. ФАН), выраженном по поводу решения КС по жалобе на отказ в статусе безработного, Арановский раскритиковал централизованное управление наукой в российских университетах.

Действительно ли все настолько плохо, и как обстоят дела на самом деле, ФАН попытался выяснить, пообщавшись с доктором экономических наук, профессором и ректором Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (ЛГУ) Станиславом Еремеевым.

«Думаю, я выражу мнение людей, работающих в системе высшего образования. По своей структуре и логике оно является очень консервативным конструктом, опирающимся на многие традиции. С другой стороны, всегда существует вызов, обусловленный тем, что общество меняется, технологии меняются, меняемся мы сами — и, соответственно, должно меняться высшее образование. Именно поэтому так важно соблюсти баланс. Уже давно стало расхожей фразой, что университеты в XXI веке во всем мире являются драйверами научного развития: здесь рождаются новые идеи, новые технологии и кадры для новой экономики» — сказал Станислав Еремеев.

В этих условиях, по словам ректора ЛГУ, данные вызовы не всегда адекватно воспринимаются на разных этажах высшей школы — как говорится, наряду с достижениями есть и недочеты. В современной науке сложно измерять эффективность. Есть крупные, прорывные научные проекты, требующих колоссального вливания средств, и результата которых мы не увидим «здесь и сейчас» — и это сильно влияет на их восприятие «администраторами», могущим не увидеть смысла в финансировании проекта.

«Но сиюминутно на ровном месте ничего не возникает — мы должны пестовать ростки научного знания, чтобы когда-либо суметь пожать их плоды, — добавил Еремеев, — необходимо сделать одним из приоритетов бережное и уважительное отношение к ученым, преподавателям, представителям тех научных школ, с помощью которых и создается тот «бульон» научного знания, питающий прогресс как таковой».

Говоря об университетских свободах, недостаток которых был раскритикован судьей КС Арановским, профессор высказал мнение, что спор между министерством науки и высшего образования и рядом академических кругов является, по большому счету, искусственным.

«Для большинства очевидно, что мир академического ученого XVIII-го, XIX-го и даже середины XX-го века разительно отличается от того, что мы имеем сейчас. Как говорили советские ученые, «занятие наукой — это занятие любимым делом за свой счет». Но теперь все изменилось. Время сжалось. И это естественно, что государство, вкладывая огромные средства в образование и науку, желает понимать, что же тут делается. К сожалению, это не всегда адекватно воспринимается внутри академического сообщества: у старшего поколения сильна ностальгия по тем «золотым временам» советской науки, когда бюджетное финансирование лилось рекой, а ученый мог трудится, как он считал, «в спокойной академической среде» без давления общества — рассказал ректор ЛГУ.

Тем временем, политика государства в настоящее время направлена на поиски и поддержку талантливой молодежи, в том числе через гранты. Однако шансы вписаться в новую реальность есть у всех, достаточно лишь принять ее и понять, что наступили новые времена. С другой стороны, все вузы разные, и отличаются они, в том числе, и по размерам финансирования. Нельзя ожидать многого от тех, кому дают мало.