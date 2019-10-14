Пугачева снова стала жертвой «билетной мафии»

Москва, 14 октября. Билетная мафия снова атаковала примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. На этот раз перекупщики наживаются на юбилейном концерте звезды в Белоруссии.

У официальных продавцов стоимость билетов на концерт в комплексе «Минск-Арена» начиналась от двух тысяч рублей. За самый дорогой билет нужно было заплатить 15,5 тысяч. Но злоумышленники буквально за два месяца скупили все билеты в партер и один из ближайших секторов к сцене и стали продавать билеты гораздо дороже. Так, за место в 10-м ряду они просят 37 тыс. рублей, а билет в первый ряд стоит аж 150 тысяч. Причем для продажи билетов перекупщики создали сайт, очень напоминающий официальный ресурс. На продаже билетов на минский концерт Аллы Борисовны перекупщики могут заработать миллионы рублей. По данным издания «СтарХит», перекупку билетов организовал предприниматель, занимавшийся оптовой продажей продуктов. В конце 2018 года делец обанкротился и запустил билетный бизнес.

Ранее перекупщики нажились на гала-концерте Пугачевой в большом зале Кремлевского дворца. Билеты в первый ряд партера (не в центре) они реализовали за 375 тысяч рублей. При том, что у официальных продавцов стоимость билетов на шоу составляла от трех до ста тысяч рублей. Как отмечает телеканал 360, при шеститысячной вместимости зала и усредненной цене за билет в 50 тысяч рублей доход перекупщиков от продажи билетов составил почти 300 млн рублей. Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тогда заявил, что билеты смогли попасть к перекупщикам, потому что их деятельность не преследовалась законодательно.

Закон о «билетной мафии» начал действовать в России с 1 сентября. Согласно документу, билеты на мероприятия теперь могут распространять помимо тех или иных культурных учреждений только те компании, с которыми эти учреждения заключили договор. Закон также регламентировал размер платы за сопутствующие услуги при покупке билета: она должна составлять не более десяти процентов от его стоимости.

Как отмечает «Ридус», проблема борьбы с «билетной мафией» стоит не только в России, но и в других странах мира. Так, например, в 2017 году в Рио-де-Жанейро был задержан глава европейских олимпийских комитетов, член исполкома Международного олимпийского комитета и президент Национального олимпийского комитета Ирландии Патрик Хики по подозрению в связях с перекупщиками билетов на Олимпиаду-2016.