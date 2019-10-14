Украина переложила на ЛНР вину за срыв разведения сил в Донбассе

Киев, 14 октября. Украина переложила вину за срыв разведения сил в Донбассе в районе Петровского и Золотого на Луганскую Народную Республику, о чем свидетельствует заявление штаба Операции объединенных сил (ООС).

Украинская сторона сняла с себя ответственность за срыв процесса, заявив, что накануне военные ЛНР якобы открыли огонь вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь.

Штаб ООС в Facebook утверждает, что бойцы республики применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров и минометы калибра 82 миллиметра.

В ЛНР ответили на обвинения Киева, подчеркнув, что отсутствие обстрелов со стороны военнослужащих Народной милиции подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Соблюдение режима тишины в ЛНР назвали одной из важнейших задач.

«Заявления украинской стороны направлены на затягивание процесса разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое», — подчеркнули представители Народной милиции.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ констатировал, что украинский президент Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов.