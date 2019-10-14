Ожесточенные бои между ВСУ и националистическими батальонами связаны с противостоянием украинской оппозиции с действующей властью. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

ВСУ против радикалов

В Донецкой области произошло боестолкновение группировки спецназа Сил специальных операций ВСУ и украинских радикальных националистов. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей», ссылаясь на Управление Народной милиции ДНР.

Инцидент случился 10 октября в зоне разведения сил в районе населенного пункта Петровское. Сообщается, что в ходе ожесточенного боестолкновения пять националистов и военнослужащий танковой бригады Вооруженных сил Украины погибли. Украинский военный самовольно покинул расположение части с оружием, чтобы оказать радикалам поддержку.

Украинские власти уже третий раз срывают процесс разведения сил и военной техники, который был согласован контактной группой по Донбассу. Представители Луганской и Донецкой народных республик несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начала отвода сил, однако ответных действий со стороны ВСУ не последовало.

Противостояние Зеленскому

Как отметил Александр Матюшин, сообщения об отправке спецназа ВСУ и СБУ в районы пробного разведения сил поступали еще с момента заявления украинскими националистами о своей поездке в Донбасс для мифической обороны от «российской агрессии».

«Первое разведение сил на запланированных участках фронта так и не состоялось из-за неспособности киевского правительства справиться с радикальными националистами и преодолеть сопротивление военной оппозиции, которая привыкла за пять лет наживаться на войне», — пояснил Александр Матюшин.

Варяг отметил, что боестолкновения спецназа ВСУ и националистических военизированных формирований нужно рассматривать в контексте противостояния украинской оппозиции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если же рассматривать данное происшествие в контексте противостояния ВСУ против националистов, это не первый и не последний случай. На протяжении всего конфликта в Донбассе националисты убивают украинских военнослужащих, а ВСУ — националистов. Это их внутренняя война. И данный случай всего лишь был привязан к сложившейся ситуации», — заключил Александр Матюшин.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера» нужна политическая сила, которой у президента Украины Владимира Зеленского нет.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились Донецкая и Луганская народные республики.