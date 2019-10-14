Глава Карелии раскрыл риск появления частных судебных приставов в России

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в интервью Федеральному агентству новостей высказался против появления в России частных судебных приставов. С соответствующей законодательной инициативой выступила Торгово-промышленная палата России.

«Частные судебные приставы не смогут действовать без помощи государственных структур, поскольку принудительная функция — это всегда прерогатива государства. Таким образом мы рискуем сломать всю сложившуюся систему работы государственных судебных приставов в России», — заявил Артур Парфенчиков, с 2008 по 2017 годы возглавлявший Федеральную службу судебных приставов РФ.

Глава Карелии изучил опыт разных стран, где есть частные приставы. По своим функциям они чем-то схожи с нашими коллекторами, считает он.

«Я изучал этот вопрос детально. Частные коллекторы есть в странах Бенилюкса и во Франции. Там они играют свою положительную роль. Наиболее эффективно эта система работает в таких маленьких странах, как Голландия и Люксембург. В них частные приставы создают конкуренцию государственным: взыскатель идет к тому, кто лучше работает. В этих маленьких густонаселенных странах работа частных приставов приносит хороший доход», — рассказал Артур Парфенчиков.

А вот во Франции, по его словам, все не так однозначно. Там наиболее выгодно иметь патенты частных приставов в Париже, тогда как в отдаленных кантонах с доходами — проблемы.

«При этом надо понимать, что частные приставы в этих странах пользуются большим содействием государственных структур — полиции или прокуратуры», — рассказал экс-директор ФСПП.

Во многих странах, в той же Финляндии, частных приставов нет вообще, напомнил собеседник ФАН. При этом наиболее эффективно в Старом Свете работают государственные, а не частные приставы, как например в Швеции, добавил он, сославшись на независимые исследования в Европе.

В свою очередь, в РФ частный пристав никогда не может самостоятельно проникнуть в жилище должника или наложить арест на его имущество. Это всегда должны санкционировать правоохранители, отметил Парфенчиков.

«В России можно попытаться внедрить частных приставов в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких мегаполисах. Но в других регионах, в том числе в Карелии, вряд ли работа частных приставов будет приносить прибыль. У нас очень большая и при этом малонаселенная страна», — считает руководитель региона.

В этих условиях частный пристав не только не сможет выйти на прибыль, но и постоянно будет обращаться за помощью к правоохранителям и ФСПП, уверяет он.

«Это ломка всей сложившейся системы. Надо прекратить эти идеи с частными приставами и развивать систему государственных приставов», — считает Парфенчиков.

Даже в российских мегаполисах, в принципе, вполне достаточно коллекторов. Их полномочия можно даже осторожно, под жестким контролем государства, расширить по некоторым пунктам, таким как подготовка запросов или участие в судах, добавил глава региона.

«В период моей деятельности на посту главы ФСПП мы ограничили деятельность коллекторов содействием решению долговых проблем. Естественно, без принудительной функции. В России есть чиновники, которые как раз контролируют работу коллекторов», — рассказал собеседник ФАН.

Кроме того, в нашей стране есть частные детективы, которые могут собирать информацию об активах, напомнил глава Карелии.

«А когда взыскателю становится известна информация об активах, ему часто удается договориться с должником во внесудебном порядке. Поэтому возможности непринудительного частного взимания долгов в России есть и без частных приставов», — резюмировал собеседник ФАН.

В конце сентября Минюст подготовил законопроект, согласно которому государственные судебные приставы должны быть отчасти наделены правами правоохранителей. В частности, у них появится возможность выламывать двери в частные квартиры, хозяева которых подозреваются в незаконной перепланировке.