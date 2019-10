Сирийская армия вошла в город Ат-Табка в провинции Ракка

Ат-Табка, 14 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) входят в город Ат-Табка в провинции Ракка и направляются к лагерям в городе Айн-Исса, где содержатся тысячи семей запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1. Об этом сообщается в Twitter сирийского СМИ.

Аккаунт SMM Syria опубликовал видео, как САА въезжает на территорию Ат-Табаки.

????????Syrian Army (#SAA) enters #AlTabqa city and heading towards the camps in #AinIssa where are held thousands of #ISIS families pic.twitter.com/K2j8aa88wg