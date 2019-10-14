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Сирийская армия вошла в город Ат-Табка в провинции Ракка

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Сирийская армия вошла в город Ат-Табка в провинции РаккаАт-Табка, 14 октября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) входят в город Ат-Табка в провинции Ракка и направляются к лагерям в городе Айн-Исса, где содержатся тысячи семей запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1. Об этом сообщается в Twitter сирийского СМИ.

Аккаунт SMM Syria опубликовал видео, как САА въезжает на территорию Ат-Табаки. 


13 октября арабский телеканал Al Mayadeen сообщал о том, что сирийские военнослужащие вошли в город Манбидж, расположенный в 85 километрах к северо-востоку от провинции Алеппо. 

9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Операция Анкары направлена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, турецкие власти намерены создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Сирийская армия вошла в город Ат-Табка в провинции РаккаФактически курдские террористы захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ, однако на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. В то время как курдские боевики укрывали террористов в своих рядах и выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать САР. Кроме того, курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Twitter.com
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