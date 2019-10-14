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Космонавт Скворцов нажатием кнопки на МКС перевел Россию на цифровое телевещание

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Космонавт Скворцов нажатием кнопки на МКС перевел Россию на цифровое телевещание

Москва, 14 октября. Все российские регионы переведены на цифровое телевещание, объявил космонавт Александр Скворцов с Международной космической станции (МКС) во время сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).

«Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение», — сказал космонавт.

Скворцов при этом нажал на ноутбуке кнопку, тем самым символически завершив переход в России с аналогового вещания на цифровое. 

Глава РТРС Андрей Романченко после пригласил космонавта посетить Останкинскую башню по возвращении с МКС.

Напомним, переход на «цифру» начался еще в 2018 году. Регионы к новому вещанию подключались постепенно, в несколько этапов. В России была создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой более пяти тысяч передающих станций. Всего на программу перехода направили около 168 миллиардов рублей.

Космонавт Скворцов нажатием кнопки на МКС перевел Россию на цифровое телевещание

Аналоговое вещание 14 октября прекратилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Республике Крым, а также еще в 17 российских регионах, попавших в последний этап перехода на «цифру».

Первым российским регионом, где выключили «аналог», стала в декабре прошлого года Тверская область. После этого процесс прошел в три этапа еще в 63 регионах – в феврале, апреле и июне 2019 года.

Для новых ТВ, произведенных с 2013 года, для приема цифрового сигнала нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Для более старых телевизоров, необходима еще и цифровая приставка, пишет «Газета.ru».

Как отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, переход с аналогового вещания на цифровое проходил без особых проблем.

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Источник: ТАСС
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