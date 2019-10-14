Космонавт Скворцов нажатием кнопки на МКС перевел Россию на цифровое телевещание

Москва, 14 октября. Все российские регионы переведены на цифровое телевещание, объявил космонавт Александр Скворцов с Международной космической станции (МКС) во время сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП).

«Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение», — сказал космонавт.

Скворцов при этом нажал на ноутбуке кнопку, тем самым символически завершив переход в России с аналогового вещания на цифровое.

Глава РТРС Андрей Романченко после пригласил космонавта посетить Останкинскую башню по возвращении с МКС.

Напомним, переход на «цифру» начался еще в 2018 году. Регионы к новому вещанию подключались постепенно, в несколько этапов. В России была создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой более пяти тысяч передающих станций. Всего на программу перехода направили около 168 миллиардов рублей.

Аналоговое вещание 14 октября прекратилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Республике Крым, а также еще в 17 российских регионах, попавших в последний этап перехода на «цифру».

Первым российским регионом, где выключили «аналог», стала в декабре прошлого года Тверская область. После этого процесс прошел в три этапа еще в 63 регионах – в феврале, апреле и июне 2019 года.

Для новых ТВ, произведенных с 2013 года, для приема цифрового сигнала нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Для более старых телевизоров, необходима еще и цифровая приставка, пишет «Газета.ru».

Как отметили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, переход с аналогового вещания на цифровое проходил без особых проблем.