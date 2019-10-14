Анкара, 14 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает Турции поддержку перед лицом угрозы террористической организации, альянс должен сделать выбор между Анкарой и боевиками. Об этом он рассказал журналистам. Как уточнил Эрдоган, согласно «пятой статьи», НАТО должна оказать содействие Турции.

«Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что «пятая статья НАТО пассивная». Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами.

«Люди иногда начинают думать: дело в том, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО. Мы тоже так начинаем думать», — уточнил он.

Кроме того, Эрдоган указал, что позиция ряда стран-членов НАТО в корне отличается от высказываний генсека альянса Йенса Столтенберга.

Как считают эксперты, действия Турции на севере Сирии показали отсутствие единства в НАТО и неспособность вчерашних союзников выполнять свои договоренности.

Финляндия и Норвегия 10 и 11 октября сообщили о прекращении поставок вооружения в Турцию, после того как Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Их примеру последовали Нидерланды, а Швеция и Франция планируют в понедельник, 14 октября, поднять вопрос об общеевропейском вето на поставки оружия туркам.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.