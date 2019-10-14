Тайфун «Хагибис» в Японии унес 47 жизней. События дня. ФАН-ТВ

Армия САР заходит в города
Сирийская армия вошла в несколько городов, которые ранее контролировали курдские боевики. Как отмечают СМИ республики, для местных жителей это настоящий праздник. Люди приветствует освободителей от террора. Они выступают за возвращение под суверенитет Сирии северных и северо-восточных районов страны. Ранее власти арабской республики сообщили, что возьмут под контроль участок границы с Турцией. Курдские террористы захватили часть территории и заявили, что выступят против запрещенной в России организации ИГИЛ. Однако вместо того, чтобы начать борьбу за мир, они грабили и убивали мирных жителей.
Заключение торгового мира
А вот Китай и США решают вопросы торгового мира. Пекин уже начал выполнять договоренности по сделке со Штатами. Он приобрел американскую сельхозпродукцию на кругленькую сумму, а это одно из условий разрешения спорного вопроса. Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп. Затяжной торговый конфликт между двумя странами, видимо, выходит на мирный путь. Очередной раунд переговоров, который ожидаемо должен был закончиться новыми спорами, принес внезапные новости — стороны договорились. Так Белый дом отложил введение пошлин 15 октября. Заключить же мир стороны планируют в ноябре — на саммите АТЭС в Чили. Напомним, торговая война между двумя странами продолжается уже больше года. За это время Китай и США неоднократно объявляли о новых пошлинах, а очередные переговоры все время заканчивались спорами.
Разрушительный «Хагибис» в Японии
Из Японии приходят печальные новости. С каждым часом появляется информация о том, что количество жертв тайфуна «Хагибис» растет. Сейчас известно о 47 погибших. 15 человек числятся пропавшими без вести. Тучи над Страной восходящего солнца нависли 12 октября. На центральную часть государства обрушились шквалистый ветер и дожди. Из берегов вышли реки, которые подтопили жилые дома. Многие здания остаются без электричества и водоснабжения. Из-за разбушевавшейся стихии заблокированными в Японии остаются многие российские туристы. Как отмечают в посольстве, специалисты делают все, чтобы наши соотечественники попали домой.
Германия о вреде санкций
В Германии осознали вред санкций, наложенных на Россию. Немецкая газета Handelsblatt опубликовала материал, в котором говорится об исследовании двух ученых. Согласно ему, торговые потери от санкций ежемесячно составляют 4 млрд долларов. 45% ложится на страны, которые как раз и ввели ограничения. И больше всего страдает Германия. Потери страны каждый месяц составляют почти 700 млн долларов.
«Германия была и остается нашим главным европейским партнером. Она имела в России более 6000 компаний. Сейчас осталось около 5000. И при этом не все могут активно работать. Поэтому, конечно, Германия несет самые большие убытки от санкционной политики, в которую ее вовлекли Соединенные Штаты. И теперь уже немецкие СМИ, я уверен, выполняют заказ политической элиты Германии, говоря о нанесенном ущербе и тех проблемах, которые они сейчас имеют в торговле и экономическом взаимодействии с Россией», — прокомментировал этот вопрос член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.
Отметим, что о вреде санкций в последнее время говорят многие страны Евросоюза. Такая политика Западу оказалась невыгодна.