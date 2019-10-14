Тайфун «Хагибис» в Японии унес 47 жизней. События дня. ФАН-ТВ

Сирийская армия вошла в несколько городов, которые ранее контролировали курдские боевики. Как отмечают СМИ республики, для местных жителей это настоящий праздник. Люди приветствует освободителей от террора. Они выступают за возвращение под суверенитет Сирии северных и северо-восточных районов страны. Ранее власти арабской республики сообщили, что возьмут под контроль участок границы с Турцией. Курдские террористы захватили часть территории и заявили, что выступят против запрещенной в России организации ИГИЛ. Однако вместо того, чтобы начать борьбу за мир, они грабили и убивали мирных жителей.

А вот Китай и США решают вопросы торгового мира. Пекин уже начал выполнять договоренности по сделке со Штатами. Он приобрел американскую сельхозпродукцию на кругленькую сумму, а это одно из условий разрешения спорного вопроса. Об этом в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп . Затяжной торговый конфликт между двумя странами, видимо, выходит на мирный путь. Очередной раунд переговоров, который ожидаемо должен был закончиться новыми спорами, принес внезапные новости — стороны договорились. Так Белый дом отложил введение пошлин 15 октября. Заключить же мир стороны планируют в ноябре — на саммите АТЭС в Чили. Напомним, торговая война между двумя странами продолжается уже больше года. За это время Китай и США неоднократно объявляли о новых пошлинах, а очередные переговоры все время заканчивались спорами.

Из Японии приходят печальные новости. С каждым часом появляется информация о том, что количество жертв тайфуна «Хагибис» растет. Сейчас известно о 47 погибших. 15 человек числятся пропавшими без вести. Тучи над Страной восходящего солнца нависли 12 октября. На центральную часть государства обрушились шквалистый ветер и дожди. Из берегов вышли реки, которые подтопили жилые дома. Многие здания остаются без электричества и водоснабжения. Из-за разбушевавшейся стихии заблокированными в Японии остаются многие российские туристы. Как отмечают в посольстве, специалисты делают все, чтобы наши соотечественники попали домой.

Германия о вреде санкций

В Германии осознали вред санкций, наложенных на Россию. Немецкая газета Handelsblatt опубликовала материал, в котором говорится об исследовании двух ученых. Согласно ему, торговые потери от санкций ежемесячно составляют 4 млрд долларов. 45% ложится на страны, которые как раз и ввели ограничения. И больше всего страдает Германия. Потери страны каждый месяц составляют почти 700 млн долларов.

«Германия была и остается нашим главным европейским партнером. Она имела в России более 6000 компаний. Сейчас осталось около 5000. И при этом не все могут активно работать. Поэтому, конечно, Германия несет самые большие убытки от санкционной политики, в которую ее вовлекли Соединенные Штаты. И теперь уже немецкие СМИ, я уверен, выполняют заказ политической элиты Германии, говоря о нанесенном ущербе и тех проблемах, которые они сейчас имеют в торговле и экономическом взаимодействии с Россией», — прокомментировал этот вопрос член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Отметим, что о вреде санкций в последнее время говорят многие страны Евросоюза. Такая политика Западу оказалась невыгодна.