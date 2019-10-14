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Жители Ракки с флагами приветствуют сирийскую армию

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Жители Ракки с флагами приветствуют сирийскую армию

Дамаск, 14 октября. Сирийская армия приближается к провинции Ракка. Местные жители встречают подразделения с флагами. Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter.

Ранее подразделения Сирийской арабской армии (САР) вошли в город Камышлы. Жители города, который ранее контролировался курдскими террористами, вышли на улицы, чтобы поприветствовать своих освободителей. Кроме того, ранее сирийские военные взяли под контроль города Манбидж, Хасака, а также вошли в города Аль-Мансура и Ат-Табка. Сирийские военные постепенно освобождают жителей контролируемых курдскими боевиками территорий от угнетения и дискриминации.

Отметим, что курдские вооруженные формирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Исторически в этом районе проживали арабы-сунниты, которых притесняют курдские террористы, принуждая к мобилизации и заставляя детей учиться на курдском языке. Принудительная мобилизация уже вызвала протесты арабов, живущих в Манбидже и Хасаке.

Жители Ракки с флагами приветствуют сирийскую армию

Кроме того, многие террористы из ИГИЛ1 (запрещена в РФ) перешли в ряды курдских боевиков. Также курдские вооруженные формирования выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, поспособствовав таким образом созданию спящих террористических ячеек, имеющих возможность в любой момент атаковать Сирию.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами ИГ, сообщает НСН. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, а также предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Twitter
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