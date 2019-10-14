Жители Ракки с флагами приветствуют сирийскую армию

Дамаск, 14 октября. Сирийская армия приближается к провинции Ракка. Местные жители встречают подразделения с флагами. Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter.

#Syria

As Syrian Army spread in a large numbers of towns and villages in Raqqa countryside, people in Raqqa begin to celebrate the arrival of Syrian Army and wish them to come and protect their land before long. pic.twitter.com/rBgituUC71 — Eastern Lion 东方军事爱好者 ???????????????????????????????????????? (@Sunkway_China) October 14, 2019

Ранее подразделения Сирийской арабской армии (САР) вошли в город Камышлы. Жители города, который ранее контролировался курдскими террористами, вышли на улицы, чтобы поприветствовать своих освободителей. Кроме того, ранее сирийские военные взяли под контроль города Манбидж, Хасака, а также вошли в города Аль-Мансура и Ат-Табка. Сирийские военные постепенно освобождают жителей контролируемых курдскими боевиками территорий от угнетения и дискриминации.

Отметим, что курдские вооруженные формирования захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Исторически в этом районе проживали арабы-сунниты, которых притесняют курдские террористы, принуждая к мобилизации и заставляя детей учиться на курдском языке. Принудительная мобилизация уже вызвала протесты арабов, живущих в Манбидже и Хасаке.

Кроме того, многие террористы из ИГИЛ1 (запрещена в РФ) перешли в ряды курдских боевиков. Также курдские вооруженные формирования выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, поспособствовав таким образом созданию спящих террористических ячеек, имеющих возможность в любой момент атаковать Сирию.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную на борьбу с курдскими боевиками и террористами ИГ, сообщает НСН. Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, а также предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.