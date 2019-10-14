Минобороны опровергло информацию NYT об ударах ВКС РФ по «госпиталям» в Сирии

Москва, 14 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения американской газеты The New York Times об ударах ВКС РФ по «госпиталям» в Сирии. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что это издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и западных спецслужб.

Конашенков рассказал, что в Минобороны ознакомились с публикацией NYT.

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — сказал Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что реальный уровень жизни сирийцев в идлибской зоне деэскалации, которая находится под контролем террористов запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1, совершенно иной — вопреки представлениям сотрудников прессы.

По словам Игоря Конашенкова, аппаратура и софт, которые были продемонстрированы в видеоролике и с помощью которых якобы стало известно об «ударах российских истребителей по госпиталям», являются разведывательно-боевым приложением американской Hala Systems. Развертывание Hala Systems в сирийском Идлибе осуществлялось под контролем британской разведки с 2016 года, передает ТАСС.

1 Организация запрещена на территории РФ.