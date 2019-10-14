Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Минобороны опровергло информацию NYT об ударах ВКС РФ по «госпиталям» в Сирии

57
0 Оставить комментарий

Минобороны опровергло информацию NYT об ударах ВКС РФ по «госпиталям» в Сирии

Москва, 14 октября. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения американской газеты The New York Times об ударах ВКС РФ по «госпиталям» в Сирии. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что это издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и западных спецслужб.

Конашенков рассказал, что в Минобороны ознакомились с публикацией NYT. 

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — сказал Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что реальный уровень жизни сирийцев в идлибской зоне деэскалации, которая находится под контролем террористов запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1, совершенно иной — вопреки представлениям сотрудников прессы.

По словам Игоря Конашенкова, аппаратура и софт, которые были продемонстрированы в видеоролике и с помощью которых якобы стало известно об «ударах российских истребителей по госпиталям», являются разведывательно-боевым приложением американской Hala Systems. Развертывание Hala Systems в сирийском Идлибе осуществлялось под контролем британской разведки с 2016 года, передает ТАСС.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров