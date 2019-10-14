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Армия Сирии начала «бескровное освобождение» севера страны от курдских террористов

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Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Сирийская арабская армия вошла в город Манбидж, расположенный в восточной части провинции Алеппо, и в ближайшее время должна достигнуть города Кобани. Правительственные медиаисточники запустили в социальных сетях хэштег #bloodlessliberation — «бескровное освобождение».

Всего за одну ночь положение в северной Сирии радикально изменилось — курдская автономная администрация обратилась к Дамаску с просьбой ввести войска и обеспечить безопасность мирного населения. Минобороны РФ также призвало все стороны в северной Сирии разработать необходимые меры «для предотвращения гуманитарной катастрофы на северо-востоке страны» — в особенности это касается лагерей беженцев, в том числе тех, где находятся концентрационные лагеря для боевиков ИГИЛ1 и членов их семей (террористическая группировка «Исламское государство1» запрещена в России решением Верховного суда).

Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Напомним, карта боевых действий на севере Сирии стала существенно меняться на пятый день антитеррористической операции турецких войск. Ночью правительственные войска вошли в Манбидж, которые долгое время контролировали курдские вооруженные формирования — оттуда уже поступают видеозаписи, на которых местное население братается с сирийскими солдатами.

Дело не ограничивается Манбиджем. В ближайшее время САА должна войти в расположенный близ турецкой границы город Кобани. Кроме того, сирийцы вернули контроль над городом Ат-Табка, а также одноименной авиабазой и расположенной поблизости дамбой, имеющей стратегическое значение. Жители Ат-Табки встречают Сирийскую арабскую армию как освободителей — они знают, что правительственные силы наконец обеспечат им защиту от притеснений курдских боевиков. Кроме того, к востоку от Ат-Табки сирийская армия достигла города Аль-Мансура.

На востоке страны САА заняла населенный пункт Телль-Тамр, расположенный на полпути между Хасакой (на которую также будет распространен контроль сирийских сил) и Рас аль-Айном, где идут ожесточенные столкновения между армией Турции и террористами, связанными с «Рабочей партией Курдистана».

По последним данным, автономная администрация северной Сирии договорилась с Дамаском о том, что правительственная армия и ополчение займут приграничные районы от Манбиджа (фактически от Кобани) до Аль-Маликии, которая расположена на востоке Сирии. В этих регионах САА будет обеспечивать безопасность мирных жителей и естественным образом ограничит зону турецкой военной операции. В настоящее время сирийские красно-черно-белые флаги подняты также над госучреждениями в Хасаке и Камышлы, в которых ранее работали «военные советы», состоящие из боевиков SDF.

Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Между тем сегодня начался шестой день антитеррористической операции «Источник мира», объявленной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в ответ на распространение влияния террористической «Рабочей партии Курдистана». Вчера вечером министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе операции было уничтожено не менее 550 курдских террористов. Бои продолжаются, и Турция твердо намерена создать 30-километровую зону безопасности вдоль северной границы Сирии — это не только позволит обрубить контакты между РПК в Турции и боевиками SDF в Сирии, но и даст, в рамках плана Эрдогана, пространство для размещения одного-двух миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции и желающих вернуться на родину. Турция продолжает наносить удары по террористам, связанным с РПК.

«Источник мира» дал курдскому и арабскому населению на севере Сирии возможность обратиться к законному правительству в Дамаске для восстановления единой системы управления и территориальной целостности страны. В целом стратегия «бескровного освобождения», о которой САА объявила на фоне турецкой операции, уже приносит ощутимые результаты.

Контртеррористическая операция, в ходе которой Турция решает собственные геополитические задачи с учетом сохранения территориальной целостности Сирии, действительно дала шанс Сирийской арабской армии восстановить контроль над восточной Сирией, считает известный политолог Сергей Марков. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что Турции удалось добиться вывода американских войск, что открыло дорогу к разгрому курдских террористов и началу процесса примирения на восточном берегу Евфрата.

Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Политолог подчеркнул, что в целом подобный план примирения Дамаск и Москва выдвигали и раньше, однако из-за препятствий, которые чинили США, он забуксовал.

«Зона безопасности, которую хочет создать Турция, вроде бы небольшая, но там находятся основные укрепления курдских боевиков и основная часть курдского населения. Американцы по договоренности выходят с территории, куда выдвигается Турция, и часть этой территории займет Сирийская арабская армия.

Дамаск и Россия давно предлагали это, но главари SDF все надеялись, что американцы их не бросят, — отметил директор Института политических исследований. — Сейчас этот российско-сирийский план действует, хотя и в усеченном формате».

Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Марков подчеркнул, что по мере возвращения сирийских войск на восток Сирии курды не окажутся исключены из политического процесса — как Анкару, так и Дамаск в первую очередь интересует разгром незаконных курдских вооруженных формирований, которые железной рукой правили Заевфратьем и севером Сирии в соответствии с указаниями США. Главная интрига, считает Марков, будет разворачиваться вокруг города Манбидж.

«Пока все идет примерно так, как Россия и предполагала. Однако в дальнейшем есть риск столкновений вокруг Манбиджа, одной из ключевых позиций, которую хотят контролировать и турки, и САА. Вокруг этого будет интрига, а также вокруг города Камышлы — столицы так называемой Рожавы, — отметил политолог. — Когда они войдут в контакт друг с другом — сработают ли договоренности, например, в рамках астанинского формата? Пока что все идет по плану».

Сирия начала бескровное освобождение от курдских террористов

Отметим, согласно поступающим сообщениям в настоящее время САА стремительно продвигается на территории провинций Ракка, Алеппо и Хасака. Некоторые источники сообщают, что целые колонны боевиков SDF (вероятно, арабов, насильно призванных незаконные вооруженные формирования) переходят на сторону САА и поднимают над машинами красно-бело-черные сирийские флаги. Войска САА продвинулись до города Айн-Исса. Таким образом, «бескровное освобождение», объявленное САА, продвигается крайне успешно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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