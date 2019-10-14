Армия Сирии начала «бескровное освобождение» севера страны от курдских террористов

Сирийская арабская армия вошла в город Манбидж, расположенный в восточной части провинции Алеппо, и в ближайшее время должна достигнуть города Кобани. Правительственные медиаисточники запустили в социальных сетях хэштег #bloodlessliberation — «бескровное освобождение».

Всего за одну ночь положение в северной Сирии радикально изменилось — курдская автономная администрация обратилась к Дамаску с просьбой ввести войска и обеспечить безопасность мирного населения. Минобороны РФ также призвало все стороны в северной Сирии разработать необходимые меры «для предотвращения гуманитарной катастрофы на северо-востоке страны» — в особенности это касается лагерей беженцев, в том числе тех, где находятся концентрационные лагеря для боевиков ИГИЛ1 и членов их семей (террористическая группировка «Исламское государство1» запрещена в России решением Верховного суда).

Напомним, карта боевых действий на севере Сирии стала существенно меняться на пятый день антитеррористической операции турецких войск. Ночью правительственные войска вошли в Манбидж, которые долгое время контролировали курдские вооруженные формирования — оттуда уже поступают видеозаписи, на которых местное население братается с сирийскими солдатами.

-The Syrian army enters the city of Manbij and raises the Syrian flag ????????????????

-The Syrian army forces now are preparing to confront the Turkish aggression forces that started to move towards the same city a few minutes ago!! May god bless you heroes♥️ pic.twitter.com/5Uf2LQ7987 — Alhussein????????‍♂️ (@AlhusseinRH) October 13, 2019

Дело не ограничивается Манбиджем. В ближайшее время САА должна войти в расположенный близ турецкой границы город Кобани. Кроме того, сирийцы вернули контроль над городом Ат-Табка, а также одноименной авиабазой и расположенной поблизости дамбой, имеющей стратегическое значение. Жители Ат-Табки встречают Сирийскую арабскую армию как освободителей — они знают, что правительственные силы наконец обеспечат им защиту от притеснений курдских боевиков. Кроме того, к востоку от Ат-Табки сирийская армия достигла города Аль-Мансура.

yria army has entered the Tabqa Airbase, the airbase is under control of Syrian army. pic.twitter.com/hSszKJoGIq — VdC-NsY \ شمال سوريا (@vdcnsy) October 14, 2019

На востоке страны САА заняла населенный пункт Телль-Тамр, расположенный на полпути между Хасакой (на которую также будет распространен контроль сирийских сил) и Рас аль-Айном, где идут ожесточенные столкновения между армией Турции и террористами, связанными с «Рабочей партией Курдистана».

По последним данным, автономная администрация северной Сирии договорилась с Дамаском о том, что правительственная армия и ополчение займут приграничные районы от Манбиджа (фактически от Кобани) до Аль-Маликии, которая расположена на востоке Сирии. В этих регионах САА будет обеспечивать безопасность мирных жителей и естественным образом ограничит зону турецкой военной операции. В настоящее время сирийские красно-черно-белые флаги подняты также над госучреждениями в Хасаке и Камышлы, в которых ранее работали «военные советы», состоящие из боевиков SDF.

Между тем сегодня начался шестой день антитеррористической операции «Источник мира», объявленной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в ответ на распространение влияния террористической «Рабочей партии Курдистана». Вчера вечером министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе операции было уничтожено не менее 550 курдских террористов. Бои продолжаются, и Турция твердо намерена создать 30-километровую зону безопасности вдоль северной границы Сирии — это не только позволит обрубить контакты между РПК в Турции и боевиками SDF в Сирии, но и даст, в рамках плана Эрдогана, пространство для размещения одного-двух миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции и желающих вернуться на родину. Турция продолжает наносить удары по террористам, связанным с РПК.

MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi."#BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/kL9JBBRaPI — EHA MEDYA (@eha_medya) October 14, 2019

«Источник мира» дал курдскому и арабскому населению на севере Сирии возможность обратиться к законному правительству в Дамаске для восстановления единой системы управления и территориальной целостности страны. В целом стратегия «бескровного освобождения», о которой САА объявила на фоне турецкой операции, уже приносит ощутимые результаты.

Контртеррористическая операция, в ходе которой Турция решает собственные геополитические задачи с учетом сохранения территориальной целостности Сирии, действительно дала шанс Сирийской арабской армии восстановить контроль над восточной Сирией, считает известный политолог Сергей Марков. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что Турции удалось добиться вывода американских войск, что открыло дорогу к разгрому курдских террористов и началу процесса примирения на восточном берегу Евфрата.

Политолог подчеркнул, что в целом подобный план примирения Дамаск и Москва выдвигали и раньше, однако из-за препятствий, которые чинили США, он забуксовал.

«Зона безопасности, которую хочет создать Турция, вроде бы небольшая, но там находятся основные укрепления курдских боевиков и основная часть курдского населения. Американцы по договоренности выходят с территории, куда выдвигается Турция, и часть этой территории займет Сирийская арабская армия. Дамаск и Россия давно предлагали это, но главари SDF все надеялись, что американцы их не бросят, — отметил директор Института политических исследований. — Сейчас этот российско-сирийский план действует, хотя и в усеченном формате».

Марков подчеркнул, что по мере возвращения сирийских войск на восток Сирии курды не окажутся исключены из политического процесса — как Анкару, так и Дамаск в первую очередь интересует разгром незаконных курдских вооруженных формирований, которые железной рукой правили Заевфратьем и севером Сирии в соответствии с указаниями США. Главная интрига, считает Марков, будет разворачиваться вокруг города Манбидж.

«Пока все идет примерно так, как Россия и предполагала. Однако в дальнейшем есть риск столкновений вокруг Манбиджа, одной из ключевых позиций, которую хотят контролировать и турки, и САА. Вокруг этого будет интрига, а также вокруг города Камышлы — столицы так называемой Рожавы, — отметил политолог. — Когда они войдут в контакт друг с другом — сработают ли договоренности, например, в рамках астанинского формата? Пока что все идет по плану».

Отметим, согласно поступающим сообщениям в настоящее время САА стремительно продвигается на территории провинций Ракка, Алеппо и Хасака. Некоторые источники сообщают, что целые колонны боевиков SDF (вероятно, арабов, насильно призванных незаконные вооруженные формирования) переходят на сторону САА и поднимают над машинами красно-бело-черные сирийские флаги. Войска САА продвинулись до города Айн-Исса. Таким образом, «бескровное освобождение», объявленное САА, продвигается крайне успешно.

1 Организация запрещена на территории РФ.