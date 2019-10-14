В Госдуме оценили продление санкций против четырех россиян «по делу Скрипалей»

Отход от курса санкций в Евросоюзе кажется маловероятным, т. к. страны союза не ведут независимую внутреннюю и внешнюю политику, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков.

Евросоюз продлил до 16 октября 2020 года санкции против физических и юридических лиц, которые, по его мнению, несут ответственность за применение или производство химического оружия, а также меры в отношении четверых россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ограничительные меры состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц. В настоящее время они применяются к девяти лицам, пять из которых якобы связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к так называемому «делу Скрипалей».

Дмитрий Новиков обращает внимание, что внутренняя и внешняя политика стран европейского союза должна обрести самостоятельность и независимость для того, чтобы это продление санкций против России стало финальным.

«На сегодня говорить о такой политике не приходится. Все эти структуры тысячами нитей связаны с внешнеполитическим курсом США. Большинство европейских государств входит в агрессивный военно-политический блок НАТО, где ведущую роль играют США. Теперь они также играют роль не главной военной и политической силы, но и силы, которая дополнительно требует от европейских государств вложений в свой военный курс», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так или иначе в России будут надеяться, что улучшение отношений со странами европейского союза произойдет, подчеркивает парламентарий.

«Это подтвердил ряд решений в отношении РФ, принятый за последнее время. Но в целом, рассчитывать на радикальный разворот курса западноевропейских государств в сторону России кажется маловероятным», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Лондон бездоказательно обвинил российских граждан в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к инциденту. Российская сторона также не раз предлагала провести совместное расследование. По мнению племянницы экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль, отравление Сергея и Юлии могло быть инсценировкой и они согласились на участие в этом на добровольной основе.

В июле сотрудники полиции Британии сообщили о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери: два человека «оказались под воздействием неизвестного химического препарата». Позже Скотланд-Ярд проинформировал, что мужчина и женщина якобы были отравлены аналогичным веществом, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.