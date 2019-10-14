Украина до сих пор считает Табакова, Говорухина, Кобзона и Быстрицкую своими врагами

Скончавшиеся корифеи отечественного искусства Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин и Элина Быстрицкая фигурируют в обновленном 11 октября списке людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Список обнародовало министерство культуры Украины.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян в авторской колонке для Федерального агентства новостей объясняет, почему великих российских артистов даже после смерти боятся «пускать» на Украину.

Дико и нелепо

Вся эта ситуация с публикацией списков «врагов Украины» уже сама по себе выглядит нелепо. Люди, которые просто снимаются в кино, играют в театре, поют со сцены не могут представлять опасность ни для какого государства.

Еще печальнее, что обновленный состав чиновников украинского Минкульта, похоже, так и не включил голову. Дико включать уже умерших артистов в список людей, угрожающих безопасности Украины. Это и с моральной точки зрения не лезет ни в какие ворота, да и просто абсолютно непрофессионально.

Таким образом, на правительстве, которое назначил через подконтрольную Раду президент Украины Владимир Зеленский, уже поставлено клеймо любителей, случайно попавших во власть. А подобные списки только подчеркивают этот непрофессионализм. Как говорится, это хуже, чем глупость — это ошибка.

Их боятся даже мертвых

Творчество великих россиян — Олега Табакова, Иосифа Кобзона, Станислава Говорухина, Элины Быстрицкой — настоящее народное достояние России и СССР. А значит, — и Украины, которая многие десятилетия была неотъемлемой частью Советского Союза.

Но, похоже, их — наших великих звезд — боятся даже мертвых. На мой взгляд, позорные списки уже умерших «врагов Украины» — не просто техническая накладка, история куда глубже.

Ведь даже со смертью Иосифа Кобзона никуда не исчезнут теперь уже архивные записи, где он заявляет о поддержке Донбасса. Даже после смерти Станислава Говорухина никто не забудет его заслуг, как политика, перед Российской Федерацией.

Олегу Табакову в Киеве не могут простить его заявления, что Крым всегда был российским. Ну, а Элине Быстрицкой, которую называли самой красивой киевлянкой СССР, видимо, не никогда не простят мифического «предательства».

Все эти артисты ставили свои подписи в поддержку воссоединения Крыма с РФ, но ведь это решение поддерживает до 90% россиян! По этой логике практически каждый гражданин России «угрожает» безопасности Украины. Но это полный бред! Это — путь в никуда, куда уже пытались завести Украину Парубий, Турчинов и Порошенко.

Расстрельный «Миротворец»

Зеленский получил уникальный шанс исправить навороченное предшественниками, улучшить отношения между Россией и Украиной. И вот на наших глазах он этот шанс упускает. Недавно он заявил, что дескать печально знаменитый «расстрельный» «Миротворец» — это обычный сайт, чуть ли не СМИ, которое нельзя блокировать просто так.

Обычный сайт, где опубликованы личные данные людей, объявленных «врагами Украины»?! Владимир Александрович, вы серьезно? Если бы этот ответ услышали ваши западные партнеры, они, наверное, покрутили бы у виска. Нигде в Европе и США никто не позволил бы существовать сайту, где безнаказанно публикуются личные данные людей. Во всем цивилизованном мире — это табу.

Так что, на мой взгляд, Владимиру Зеленскому пора бы уже включить голову. Пока же «врагами» Украины объявляют не только умерших российских звезд, но и украинцев, которые взывают к разуму своего новоизбранного президента. Но, к сожалению, похоже, все это зря.