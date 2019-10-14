Сербскую ветку «Турецкого потока» построят вовремя, заявил Вучич

Белград, 14 октября. Ветка газопровода в Сербии в продолжение «Турецкого потока» будет построена вовремя. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Белграде.

«Все будет сделано в сроки, как мы обещали, до конца. У нас есть хорошее сотрудничество с Венгрией», — цитирует слова Вучича РИА Новости.

Как передает «Газета.Ru», президент Сербии также подчеркнул важность подготовки газохранилища «Банатский двор».

В сентябре Верховный административный суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока». Согласно решению суда, им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Напомним, проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка газопровода предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, с помощью второй планируется поставлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить проект намерены до конца 2019 года.