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Пропавшую в Хабаровском крае девушку нашли живой

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Пропавшую в Хабаровском крае девушку нашли живой

Хабаровск, 14 октября. Ольга Пупышева, пропавшая в селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края, найдена живой и здоровой.

Девушка ушла из дома вечером воскресенья, несколько часов родные ничего не знали о ее местонахождении. Предполагалось, что 16-летняя школьница могла уйти в лес.

Активное участие в поисках ребенка принимали волонтеры отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае. Они оперативно отправились в лес, где ближе к ночи стало заметно холодать. За жизнь и здоровье девушки серьезно опасались.

Поиски увенчались успехом — школьницу нашли живой и здоровой.

Пропавшую в Хабаровском крае девушку нашли живой

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