Ввод бойцов Сирийской арабской армии в Камышлы сняли на видео

Дамаск, 14 октября. Ввод подразделений Сирийской арабской армии в город Камышлы на северо-востоке страны вызвал ликование местных жителей. Горожане вышли на улицы, приветствуя военных САА.

Очевидцы выложили в Сеть видео с места событий. На ролике, опубликованном в Twitter, можно видеть как люди с улыбками машут солдатам, размахивают флагами и сигналят.

Ранее этот город был оккупирован курдскими террористами. Сегодня телеканал Syria TV сообщил, что над административными зданиями в Камышлы и Хасаке были подняты флаги Сирийской арабской республики. Радиостанция Sham FM отмечает, что в Хасаке снова заработали школы, которые до этого были закрыты курдскими боевиками.

По последним данным, бойцы САА заняли западные окрестности города Манбидж в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра провинции Алеппо. Кроме того, они завершили расположение в городе Ат-Табка.

Как сообщалось ранее, 9 октября Турция начала проводить антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Цель ее — зачистка региона от курдских террористов и создание здесь зоны безопасности для вывода сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Курдские террористы бесчинствуют на восточном берегу Евфрата под предлогом борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. На самом деле они никогда не воевали с ИГ1, а предпочитали договариваться с головорезами. В 2017 году САА при поддержке ВКС РФ разгромила террористическую группировку, после этого курдские боевики вывели оставшихся игиловцев на восточное побережье Евфрата, где начали притеснять коренное население (суннитов). В частности, курдские боевики заставляют местных жителей воевать в своих рядах, проводят насильственную мобилизацию. Для того, чтобы избежать этого, нужно заплатить огромный налог, но у людей, как правило, таких денег просто нет. Тех, кто пытается совершить побег, курдские террористы швыряют в тюрьмы.

Притеснениям и унижению подвергаются и самые беззащитные слои населения — женщины, старики, дети. Боевики закрывают сирийские школы, заставляют детей учить курдский язык.

1 Организация запрещена на территории РФ.