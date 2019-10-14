Подразделения Республиканской гвардии Сирии находятся в Манбидже

Дамаск, 14 октября. Подразделения Республиканской гвардии Сирии находятся в городе Манбидже, который ранее контролировался курдскими боевиками. Об этом сообщили СМИ.

Как стало известно ранее, Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж, расположенный на востоке провинции Алеппо. Кроме того, подразделения САА намерены войти в город Кобани, который расположен возле сирийско-турецкой границы. На данный момент он находится под контролем «Сирийских демократических сил» (SDF) — курдских вооруженных формирований. Цель сирийской армии — освободить арабов-суннитов, которых угнетают курдские боевики.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщает Infox.ru.Операция Анкары направлена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, турецкие власти хотят создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики же укрывали террористов в своих рядах и выводили членов ИГ1из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать САР. Кроме того, курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.