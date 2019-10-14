Названы самые любимые домашние заготовки россиян

Москва, 14 октября. Самыми любимыми домашними заготовками у россиян считаются консервированные помидоры и огурцы, что подтверждается результатами опроса ВЦИОМ.

Летом заготовки овощей, фруктов и ягод делают 85% россиян и 90% граждан едят такие консервы. Чаще всего домашним консервированием занимаются женщины старшего возраста (62% респондентов).

В России популярны консервированные помидоры (73% респондентов делает такие закатки), огурцы (70%). Еще 32% опрошенных квасят капусту, 24% делают варенье. Впрок заготавливают болгарский перец (23%), яблоки (22%), пишет ТАСС.

Россияне объяснили, почему делают домашние заготовки на зиму. 38% респондентов считают, что это вкусно, а 35% опрошенных говорят, что это экономно.

Кроме того, 32% россиян утверждают, что консервы собственного изготовления натуральные и полезные. 31% граждан делают закатки, чтобы подарить друзьям и родственникам.

Особенно закатки популярны у дачников. 64% россиян консервируют собственные фрукты и овощи, только 12% покупают сырье на рынке.

Специалисты ВЦИОМ проводили 5 октября среди 1600 россиян в разных регионах страны методом телефонного интервью, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что эксперт назвал основные ошибки домашнего консервирования. Он пояснил, что нельзя консервировать гнилые ягоды и фрукты с косточками. В них образовывается синильная кислота, которая опасна для здоровья.