Эрдоган заявил, что в Манбидж вернутся настоящие жители этих территорий

Анкара, 14 октября. Турция не войдет в город Манбидж в провинции Алеппо как государство, проводящее антитеррористическую операцию, но сделает это как страна-защитник, «поддерживающий и защищающий братьев-арабов». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган говорил о том, что турецкие войска обеспечат подразделениям протурецких сил безопасный вход в Манбидж, который пока находится под контролем коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF).

«Мы ведь не войдем в Манбидж как Турция. Туда вернутся наши братья-арабы, настоящие жители этих территорий. Мы ведем переговоры с арабскими племенами. Они вернутся на эти земли, а мы будем их защищать», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что курдские формирования до сих пор не покинули Манбидж, несмотря на обещания Вашингтона, сообщает «Газета.ru». Между Турцией и США было установлено соглашение о выводе из Манбиджа террористов в течение 90 дней.

Также глава Турции добавил, что Россия позитивно относится к идее освобождения турецкими ВС города Кобани на севере Сирии от курдских террористов.

9 октября Турция начала в Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира», призванную создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы и пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Президент Турции подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну, и пообещал защищать территориальную целостность Сирии и регион в целом от террора.

Операция проводится против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, поскольку эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с ИГИЛ1 (запрещена в РФ), а договаривались, включали террористов в свои ряды. Курды официально заявляют о войне с ИГИЛ, но на самом деле это заявление служит предлогом для захвата восточного берега Евфрата — территории, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.