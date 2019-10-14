Кушанашвили призвал оставить тяжелобольную Заворотнюк в покое

Москва, 14 октября. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет семья актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом заявил известный телеведущий Отар Кушанашвили.

По его мнению, никто не должен говорить о том, что происходит с артисткой, и ее лечение должно проходить «без болтовни».

«Страшно наблюдать, как люди нагнетают истерию вокруг этого», — сказал Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Ведущий рассказал, что ежедневно читает заголовки СМИ. Он был шокирован тем, что пишут некоторые издания о Заворотнюк. Телеведущий призвал оставить тяжелобольную актрису в покое, как и ее семью.

«Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором сейчас живет эта семья», — сказал Отар Кушанашвили.

Ранее онколог опроверг информацию о якобы критическом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Специалист подчеркнул, что без точного диагноза такие прогнозы остаются беспочвенными.

Семья Анастасии Заворотнюк несколько дней назад опровергла информацию журналистов, что актриса якобы впала в «состояние сопора». Родные артистки также отметили, что считают недопустимыми попытки некоторых журналистов караулить родных Анастасии у больницы или дома Заворотнюк, лезть через заборы, прорываться через посты охраны и фотографировать без спроса.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали появившиеся в прессе слухи. Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.