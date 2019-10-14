РФПИ заключит сделку с Саудовской Аравией в сфере авиализинга на 700 млн долларов

Эр-Рияд, 14 октября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключит сделку с партнерами из Саудовской Аравии на сумму 700 миллионов долларов в сфере авиализинга. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Делегация фонда примет участие в государственном визите президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

«Будет много сделок, связанных с железными дорогами и, соответственно, с российским железнодорожным оператором. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с «Сибуром», — уточнил Дмитриев.

При этом владелец ЕСН Григорий Березкин на полях Российско-саудовского бизнес-форума добавил, что саудовская нефтехимическая компания Sabic планирует стать инвестором крупного проекта на Дальнем Востоке.

Напомним, российский лидер в ходе поездки примет участие в заседании Российско-саудовского экономического совета и встретится с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

В интервью иностранным изданиям президент России заявил, что удовлетворен уровнем отношений с Саудовской Аравией и видит широкие перспективы для наращивания сотрудничества. По словам Путина, Москва рассматривает королевство как дружеское государство.

Ожидается, что по итогам визита в Эр-Рияд будет подписано около 30 документов, среди которых межведомственные и коммерческие соглашения.

Ранее страны договорились о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых соглашений станет подписание контракта на строительство железнодорожных веток в Саудовской Аравии между «Российскими железными дорогами» и Саудовской железнодорожной компанией.