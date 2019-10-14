Сирийская армия взяла под контроль города Хасака и Камышлы

Дамаск, 14 октября. Сирийский армия подняла флаг над госучреждениями в городах Хасака и Камышлы, которые до этого контролировались курдами. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.

«Флаг САР поднят над госучреждениями в Хасаке и Камышлы», — передает корреспондент канала Syria TV.

В то же время сирийские радиостанции объявили, что школы в Хасаке и Камышлы, которые были закрыты курдской администрацией, вновь открыты.

Ранее 14 октября военные силы Сирии смогли войти в город Табка в провинции Ракка, который считался территорией, подконтрольной курдам. Сейчас армия продолжает двигаться дальше на север.

«Сирийская правительственная армия вошла в Табку на западе провинции Ракка и движется на север», — передает корреспондент канала al-Mayadeen.

При этом сирийские власти все еще не дали никаких официальных заявлений, что военные силы продвинулись на север и взяли под контроль города Хасака и Камышлы.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара стремится очистить территории вдоль границы с Сирией от вооруженных арабско-курдских формирований, в первую очередь — «Сирийских демократических сил» (SDF).

В ходе военных действий SDF в Сирии, во время которых им активно помогало ИГ1 (запрещена в РФ), местное арабское население подвергали дискриминации и насилию. При этом некоторые действия SDF против мирных жителей велись под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

14 октября Сирийская арабская армия (САА) вошла в северные районы Сирии, чтобы защитить мирное население от курдских боевиков. Жители освобожденных городов с радостью приветствовали военных, а ранее они выступили в поддержку того, чтобы Дамаск направил в эти районы войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.