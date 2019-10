Сирия, 14 октября. Продвижение САА на территориях курдских террористов. Турецкая армия переброшена к Манбиджу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрытиям альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ввели свои отряды в Манбидж в Алеппо, в Ракке заняли авиабазу близ города Ат-Табка, продвигаются к городу Айн-Исса и Тель-Тамр в Хасаке.

Курды: покидают город Кобани в Алеппо и сдали САА Манбидж.

ВС Турции и союзные силы: в Алеппо нанесли авиаудар по укреплениям курдов к югу от Манбиджа, в Ракке обстреливают укрытия курдов у Тель-Абъяда.

Международная коалиция: заявила, что не сумела вывести из Ракии 50 боевиков ИГИЛ1, которые могли предоставить армии США ценную информацию.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) направила наземные войска к северо-западу и северу от города Манбидж, как сообщает новостное агентство Sky News Arabia. По информации агентства ТАСС, сирийские войска завершают размещение в западных окрестностях города Манбиджа и направляются к городу Кобани (Айн-аль-Араб). По информации телеканала Al Mayadeen, размещению правительственных сил мешает присутствие в этих районах американских войск, которые не успели покинуть свои базы на подконтрольной курдским формированиям территории.

Бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) пропустили сирийских военнослужащих через свои посты. Официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа заявил, что SDF заключили предварительное военное соглашение с сирийскими властями, как сообщило агентство Reuters. Войска займут приграничные районы от Манбиджа до Маликии на северо-востоке Сирии для защиты мирного населения от курдского террора. Напомним, 9 октября армия Турции объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» и в ночь с 9 на 10 октября приступила к наземной операции против SDF. 13 октября турки взяли Рас-аль-Айн, штурмовали Тель-Абъяд и выбили курдов с трассы М-4.

В то же время к Манбиджу из города Джераблус выдвинулись турецкие войска и их союзники из числа протурецких формирований кантона Африн, как передает источник в сети Twitter Euphrates Post. По неподтвержденным данным, позиции курдских боевиков к северу от Манбиджа были обстреляны протурецкими бойцами, как передает Twitter-канала Not Woofers.

Провинция Идлиб

Сирийская артиллерия ведёт артиллерийский обстрел позиций джихадистов в районе города Маарет-Хурма и близ поселка Кафр-Увейд, как передает новостное агентство Step News. ВКС России совершили боевой вылет в районе высот Джебель-аль-Арбейн и к южным окраинам поселка Ариха, где нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям альянса джихадистов «Тахрир аш-Шам». Сведения о потерях боевиков в живой силе или в боевой технике пока уточняются.

Позже сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по окрестностям деревни Армная, где укрываются радикалы, как указывает Twitter-канал Masar Press Net.

Провинция Ракка

По сведениям Al Mayadeen, в провинции Ракка войска подошли сейчас к военному аэродрому в городе Ат-Табка возле Евфратской гидроэлектростанции. Все они вернутся под контроль сирийских военных. Далее из поселка Мансур и Ат-Табки правительственные силы переместятся в район города Айн-Исса к северу от административного центра Ракка, откуда отправятся в Тель-Тамр в Хасаке.

Сообщается, что небольшой конвой под флагами сирийской армии уже проследовал через Ат-Табку, где форсирует реку Евфрат и направляется к Айн-Иссе, как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска». По данным Twitter-канала Rojava Network, САА также заняла авиабазу в Ат-Табке.

Турецкая армия и союзные силы тем временем освободили от курдов поселок Хаммам ат-Туркуман к юго-востоку от города Тель-Абъяд, как указывает источник в сети Twitter Huseyin Bozan.

США не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 из лагерей в Ракке, охраняемых курдскими формированиями SDF. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The New York Times, ссылающаяся источники из числа должностных лиц Пентагона. По их данным, несколько сотен радикалов совершили побег из центра временного содержания в Айн-Иссе. По неподтверждённым сообщениям местных СМИ, пожар в лагере инициировали сами курды. Около 700 членов семей боевиков оказались в результате на свободе. В публикации The New York Times перечислены тюрьмы лагеря в городах Айн-Иса, Кобани, Хасака и Камышлы, в которых содержится около двух тысяч террористов.

Провинция Хасака

Государственное телевиденье Сирии сообщает о поднятом сирийском флаге над госучреждениями в городах Хасаки и Камышлы, ранее оккупированными курдами, сообщает портал SANA. По периметру административного центра провинции города Хасака сирийская армия разместила свои войска, как передал Twitter-канал Radio Al Kul.

Турецкие войска и их союзники захватили ещё несколько приграничных поселков к юго-западу от города Рас аль-Айн. В районе города Камышлы ВВС Турции нанесли авиудар по опорным пунктам «Демократических сил Сирии», в результате авиаудара из троя выведена электростанция, как передал Twitter-канал NRT English.

Турецкая артиллерия продолжила обстреливать укрепления курдских боевиков в окрестностях города Рас-аль-Айн, а также в соседнем городе Дербасия, как указывает Twitter-канал NPA SY.

1 Организация запрещена на территории РФ.