СК РФ анонсировал серию программ «Чудеса криминалистики»

Москва, 14 октября. Следственный комитет России представляет серию программ «Чудеса криминалистики», сообщается на официальном сайте ведомства.

Криминалисты СК РФ расскажут о технологиях, которые применяются при поимке преступников. Специалисты могут распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской.

«Криминалистика — это наука о следах на месте происшествия. Она позволяет найти следы, правильно их зафиксировать, изъять и представить в суде», — рассказал старший следователь-криминалист ГУК СК РФ Вадим Смехнов.

Специалисты собирают отпечатки пальцев, следы шин. Они также способны выявить следы, уничтоженные в цифровом пространстве. Смехнов добавил, что именно цифровая среда помогает криминалистам раскрывать многие преступления.

Ранее сообщалось, что СК РФ и RT запустили спецпроект о расследовании преступлений ВСУ в Донбассе.