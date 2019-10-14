В Госдуме назвали историческим визит Путина в Саудовскую Аравию

Российская Федерация пользуется большим доверием у многих стран Ближнего Востока, в том числе и Саудовской Аравии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Визит в Саудовскую Аравию

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит в понедельник, 14 октября, Саудовскую Аравию. В ходе своего визита российский лидер обсудит обстановку на территории Сирийской Арабской Республики (САР) и цены на нефть с королем Сaльмaном бен Aбдель Aзизом Aль Сaудом.

Кроме того, будут затронуты вопросы координaции совместных действий в целях стaбилизaции ситуации на мировом рынке углеводородов. Также будут подняты вопросы сотрудничества в области энергетики, промышленности, сельского хозяйствa, пaртнерства в военно-технической сфере и культурно-гумaнитaрные обмены.

Президент Российской Федерации в ходе своего визита, помимо всего прочего, примет участие в заседании Российско-сaудовского экономического советa. Он проведет встречу с нaследным принцем королевствa Мухaммедом бен Сaльмaн Aль Сaудом.

По итогам визита в Саудовскому Аравию ожидается, что Москва и Эр-Рияд подпишут около 30 документов, включающиеся коммерческие и межведомственные соглашения.

Исторический визит

Как отметил Алексей Чепа, визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию можно назвать историческим. Сегодня между этими двумя странами сложились правильные, деловые и рабочие отношения.

«Саудовская Аравия является важнейшим игроком в регионе. Наши руководители постоянно сверяют часы. И у президента, как он говорит, сложились очень хорошие отношения с королем и с наследным принцем. Я недавно с визитом посетил Саудовскую Аравию, встречались с коллегами, которые все в один голос говорят об этом. Знаю, что большой круг проектов сегодня прорабатывается и уже реализуется. Уверен, что наработки, которые были достигнуты ранее, сейчас будут реализовываться», — пояснил Алексей Чепа.

По словам депутата, Саудовская Аравия прекрасно понимает, что сегодня Россия является ключевым игроком в мире. И все обращаются к ней, потому что та формула, которую предлагает Москва — решение всех проблем путем диалога, — является лучшей.

«Россия пользуется необыкновенным доверием всех стран. Все это видят», — заключил Алексей Чепа.

Ранее Саудовская Аравия и Россия договорились о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых соглашений станет подписание контракта на строительство железнодорожных веток в Саудовской Аравии между «Российскими железными дорогами» и Саудовской железнодорожной компанией.