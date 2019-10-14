Россия не против освобождения Кобани от курдских террористов, заявил Эрдоган

Анкара, 14 октября. Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских террористов, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет», — заверил он журналистов на пресс-конференции в Стамбуле.

Эрдоган добавил, что турецкие войска обеспечат подразделениям так называемой Сирийской свободной армии (ССА) безопасный вход в Манбидж, который пока находится под контролем террористов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Он напомнил, что у Анкары было соглашение с Вашингтоном о выводе из Манбиджа террористов в течение 90 дней.

«Теперь мы в процессе реализации нашего решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков», — подчеркнул президент Турции.

После этого, по его словам, в Манбидж войдут его «истинные хозяева — наши арабские братья».

Эрдоган также затронул и вопрос отвода американских войск на юг в глубь Сирии.

«Мы считаем, что это позитивный шаг», — заключил он.

Напомним, с 9 октября Турция проводит операцию «Источник мира» против курдских террористов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Важно, что операция направлена не против курдского народа, а именно против незаконных вооруженных формирований курдских террористов, которые остались в Сирии под предлогом борьбы с ИГ1, а на деле заняли восточный берег Евфрата, выведя туда же экстремистов ИГ. Теперь они притесняют суннитов (коренное население региона.— Прим. ФАН).

После зачистки восточного побережья Евфрата от курдских террористов и игиловцев Анкара хочет создать здесь безопасную зону для сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

По данным Минобороны Турции, за пять дней операции от курдских террористов были освобождены более 20 населенных пунктов. Сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сейчас что ряд стран, которые «игнорировали гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор», требуют прекратить операцию и угрожают Анкаре санкциями.

«Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач», — подчеркнул он в своем официальном микроблоге в Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.