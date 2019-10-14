Как сборная России досрочно завоевала путевку на Евро-2020

Сборная России в октябрьских матчах обыграла Шотландию и Кипр, досрочно завоевав путевку на Евро-2020. Подробнее о том, почему это событие — из ряда вон выходящее, — в материале Федерального агентства новостей.

Прав был один из авторов комментариев к новости о выходе сборной на ЧЕ: «Легче выходили только на чемпионат мира — 2018». Единственной командой, которая оказалась не по зубам нашей команде, стал полуфиналист ЧМ в России — сборная Бельгии.

Бельгийцы, бесспорно, — команда другого класса. Система подготовки там выстраивалась значительно дольше, да и само по себе поколение футболистов, которые сейчас находятся на своем пике, вызывает ужас у любого. Эден Азар и Тибо Куртуа из «Реала», финалисты Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма» Ян Вертонген и Тоби Алдервейрельд, лидер чемпиона Англии «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, лучший бомбардир в истории сборной Ромелу Лукаку – все они представляют свою страну в текущем созыве.

Возможности сборной России скромнее: футбольный подъем страны только начат. И этого фундамента хватило не только на то, чтобы с честью выступить на родной земле, но и для решения задачи в следующем цикле, когда многие скептики предполагали спад.

Сила команды Станислава Черчесова базируется на нескольких основаниях. Во-первых, сборная стала коллективом единомышленников, которые друг за друга горой. Во-вторых, у этой команды есть гордость, есть амбиции и осознание, что они выступают за страну и за зрителя. В-третьих, футболисты верят в Черчесова, а тренер отвечает тем же своим подопечным. В-четвертых, такие яркие личности как Артем Дзюба становятся лидерами команды. Они упрощают отношения в коллективе, ведут его за собой, выступая серьезным подспорьем тренерскому штабу. Пятая причина — тренерская работа. Сборная Черчесова прогрессирует, играет на своих сильных сторонах.

Немаловажно и то, что главные соперники — Кипр и Шотландия — выступили ниже своих возможностей. Особенно это касается шотландцев. Они не только не сумели отобрать очки у Бельгии, что закономерно, но и не сумели навязать борьбу России даже на своем поле. Кроме того, шотландцы провалились с Казахстаном в начале отборочного цикла, и это крайне усложнило их положение на старте.

Но главный позитив от выступления сборной РФ, пожалуй, — совсем в другом. По ходу отборочного цикла, который складывался не так легко, как могло бы показаться болельщикам, сомнений в выполнении задачи не возникало. И тот факт, что для нашей команды путевка стала досрочной — лишнее тому подтверждение. Среди всех команд — участниц отбора больше россиян набрала только Бельгия. Столько же — Италия. Потенциально набрать больше может также Испания, с которой наша команда успешно сыграла на ЧМ, а равенства добиться может Франция. Чемпион мира, на секундочку.

Неплохая компания — только страны первого футбольного эшелона. И мы.