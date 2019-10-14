Украинский премьер Гончарук посетил сходку неонацистов под эгидой убийцы Бузины

Глава правительства Украины Алексей Гончарук посетил концерт группы «Сокира Перуна» в Киеве. Мероприятие организовали неонацисты во главе с Андреем Медведько — убийцей известного журналиста Олеся Бузины. Фотографию со сцены мероприятия опубликовал главарь радикального формирования «С 14» Евгений Карась на своем телеграмм-канале.

Поступок Гончарука заставил вчерашних сторонников Зеленского и «Слуги народа» крепко задуматься. К примеру, известный блогер Анатолий Шарий заявил, что всякие надежды на Зе-команду в ее нынешнем виде тщетны. Мысли Анатолия по этому поводу не годятся для цитирования.

Бывший министр юстиции Украина Елена Лукаш тоже откликнулась на мероприятие. По ее мнению, Перун должен уйти.

Страница «слуги» Макса Бужанского в Facebook наполнена сарказмами и горькой иронией.

«А вот еще знатный фюрер Гончарук! Что Вы думаете об этом Макс? Все надежды наши тают», — пишет Виктория Ващенко.

Сам парламентарий пока ничего об этом не думает. Возможно, он еще спит. 14 октября на Украине можно выспаться всласть — это выходной и праздничный день, специально учрежденный в пику москалям.

«В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!», — пояснил свой указ бывший президент Украины Петр Порошенко.

Он уточнил, что праздник приурочен ко дню основания УПА1 (УПА — Украинская повстанческая армия, вооруженное крыло запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН1).

К сожалению, в «богатой подвигами летописи» УПА трудно найти не только «множество», но хотя бы одну битву или дату, «достойную стать Днем защитника Отечества». Возможно, Петр Алексеевич сам что-то накопал, но с широкой общественностью не поделился. В действительности же бойцы УПА ограничились выполнением черновой работы под чутким руководством Третьего рейха.

Правда, после попытки националистов в 1941 году провозгласить независимость их отношения с гитлеровской Германией потеряли былую душевность. Степан Бандера и некоторые его соратники спешно отправились на перевоспитание в концлагерь «Заксенхаузен».

Возвращаясь к концерту «Сокири Перуна» (рус. — «Топор Перуна») заметим, что это действительно неудачное мероприятие для главы правительства европейского государства, коим Украина хочет быть им не только географически, но и ценностно.

Поклонники творчества «Сокири Перуна» бравируют свастиками, приветствуют друг друга на манер Третьего рейха. Такие проявления не стыкуются с Уголовным кодексом, которым установлена ответственность за использование неонацистской символики.

В мае 2018 года правоохранители даже открыли по этому поводу уголовное производство. Но дела расследовались явно без энтузиазма, без огонька. Несмотря на многочисленные фото- и видео материалы, никто из героев праздника не понес наказания. Как говорится, жгите еще. Так что в 2019 году у фанатов «Сокири Перуна» не было повода сдерживать чувства.

Отдельного упоминания заслуживает организатор концерта Андрей Медведько. В апреле 2015 года этот человек, действуя открыто в составе группы, убил журналиста Олеся Бузину.

Хотя злоумышленники не прятали своих лиц, они до сих пор остаются на свободе. Судебное разбирательство давно уже превратилось в пародию на правосудие, откровенное издевательство над мамой убитого и всем, кто знал и ценил Олеся Бузину.

С победой Зеленского и «Слуги народа» на выборах в украинском обществе возродилась надежда на справедливое расследование этого и многих подобных преступлений. Реальность оказалась иной. Активист-убийца Сергей Стерненко ходит на свободе и учит всех жить. Наносит дружественные визиты генеральному прокурору Рябошапке.

Вдова жертвы Стерненко, на руках у которой осталось трое детей, не может добиться аналогичной аудиенции. Дело «активиста» благополучно хоронят в Службе безопасности Украины. Несколько ранее этот трюк проделала предыдущая власть. Ценой огромных усилий на закате каденции Порошенко производство вернули в полицию по посредственности.

Полицейские свое дело сделали, и даже подготовили обвинительный акт. Документ ждал подписи прокурора, но так не дождался. Господин Рябошапка по этому поводу дал весьма противоречивые пояснения. Вразумительно объяснить публичное сотрудничество высших должностных лиц государства с криминалитетом действительно сложно.

Убийца Олеся Бузины сосредоточился на культурной программе. Концерт «Сокири Перуна» снискал расположение главы правительства Украины Гончарука. Зато министру юстиции времен «злочынной влады» Елене Лукаш предъявлено подозрение в совершении ужасного преступления. Адвокат якобы согрешила, распоряжаясь средствами на изучение евроинтеграционных перспектив Украины.

Любопытно, что привлечь Лукаш к уголовной ответственности по этим фактам уже пытался «самый честный прокурор» Луценко. Но Юрий Витальевич вынужден был признать свое фиаско — состава преступления не нашлось.

Возрождение этого бесперспективного дела при новом прокуроре глубоко символично. Финал этой истории остается открытым. Может получиться как в «бородатом» анекдоте, в котором еврей судился с армянином — прокурору десять лет дали.

1 Организация запрещена на территории РФ.