Сирийские войска вошли в город Аль-Мансура

Дамаск, 14 октября. Военные Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Аль-Мансура, расположенный к югу от провинции Ракка. Об этом сообщило издание Al-Masdar.

Ранее подразделения сирийской армии вошли в населенный пункт Тель-Тамр в провинции Хасака. Местные жители поприветствовали военных, освободивших их от террора курдских боевиков. Также ранее сирийская армия вошла в контролировавшийся курдскими вооруженными формированиями город Ат-Табка, находящийся в провинции Ракка.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», сообщают «Известия». Целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара хочет создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Отметим, что курдские террористы под предлогом борьбы с ИГ1 захватили восточный берег Евфрата и теперь дискриминируют арабов-суннитов, исторически проживающих на этих территориях. Вооруженные формирования курдов убивают местных жителей под предлогом зачисток от ИГ и принуждают суннитов к мобилизации.

Ранее координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков рассказал о связи курдских боевиков и террористов ИГ. По словам эксперта, у Турции были серьезные основания начать операцию, чтобы обезопасить собственные рубежи.

1 Организация запрещена на территории РФ.